Kryptowaluty – to trzeba o nich wiedzieć, zanim się w nie zainwestuje

Aktualna sytuacja na rynku kryptowalut może zadziałać na wyobraźnię inwestorów, którzy nie mieli jeszcze styczności z tego typu aktywami. Najpopularniejsze i najchętniej kupowane cyfrowe tokeny znajdują się obecnie na potężnej fali wznoszącej. Dla przykładu: Bitcoin zbliża się do psychologicznej bariery 65 tysięcy dolarów amerykańskich za sztukę. Jeszcze na początku października kurs tej waluty oscylował wokół kwoty 42 tysięcy USD, a od maja do połowy lipca BTC można było kupić za mniej niż 35 tysięcy USD. Ci, którzy wówczas zaopatrzyli się w nawet pojedyncze wirtualne monety, dziś mogą cieszyć się z bardzo udanej inwestycji.

Bitcoin wspina się na historyczne wyżyny i nie wykluczone, że wkrótce osiągnie pułap cenowy rzędu 70 tysięcy dolarów za token. Podobny wzrostowy (przy zachowaniu odpowiednich proporcji kursowych) notuje także druga największa na rynku kryptowaluta świata – Ethereum. W najbliższym czasie na pewno przybędzie inwestorów zainteresowanych w ulokowaniu w kryptowalutach swojego kapitału. Wśród nich znajdą się nawet kompletni amatorzy, niemający dotąd żadnego doświadczenia z tradingiem. Aby nie narazić się na szybkie straty, warto od podstaw poznać ten specyficzny aktyw i zrozumieć sens jego funkcjonowania.

Czym są kryptowaluty?

Waluty kryptograficzne to w ogromnym uproszczeniu cyfrowe środki płatności oparte na technologii blockchain. Nie mają one fizycznej postaci i funkcjonują jedynie jako wirtualne środki płatności, za które można już jednak nabyć jak najbardziej realne i prawdziwe produkty lub usługi. Kryptowaluty w większości przypadków są zdecentralizowane. Oznacza to, że za ich emisję nie odpowiada żaden nadrzędny organ czy bank centralny. To daje im niezależność od ewentualnego manipulowania wartością np. przez wewnętrzne decyzje związane z polityką monetarną podejmowaną w danych krajach.

Technologia blockchain, na której opiera się działanie krypto, zapewnia im maksymalne bezpieczeństwo. Złamanie łańcucha bloków jest fizycznie niemożliwe, gdyż wymaga użycia sprzętu o takiej mocy obliczeniowej, jakim nie dysponuje jak na razie nikt na świecie. Kryptowaluty narodziły się wraz z powstaniem Bitcoina w 2009 roku. Twór ten miał stanowić alternatywę dla klasycznych pieniędzy w dobie globalnego kryzysu ekonomicznego.

Jak powstają kryptowaluty?

Skoro za emisję kryptowaluty nie odpowiada żadna instytucja centralna, to w jaki sposób na rynek trafiają kolejne tokeny wybranego aktywu? Odpowiadają za to tzw. górnicy, czyli po prostu użytkownicy danej krypto, którzy dysponując wysokiej klasy sprzętem komputerowym oraz oprogramowaniem, tworzą nowe jednostki monetarne i otrzymują za to stosowne nagrody. Cały proces nazywa się potocznie „kopaniem”. To niezwykle istotny element funkcjonowania kryptowalut, gdyż m.in. od ceny wydobycia zależny jest później kurs poszczególnych aktywów tego rodzaju.

Ile kryptowalut aktualnie funkcjonuje w obiegu?

Liczba kryptowalut jest naprawdę długa i co ciekawe – cały czas się rozwija. Najpopularniejsze cyfrowe pieniądze to oczywiście Bitcoin i Ethereum. To na nich głównie skupia się uwaga inwestorów. Nie oznacza to, że nie warto zainteresować się tańszymi, mniej popularnymi walutami kryptograficznymi, nazywanymi potocznie altcoinami. Te zresztą stały się w tym roku obiektem pożądania wielu traderów, gdy okazało się, że podczas wiosennego załamania rynkowego, to właśnie alternatywne krypto były prostym sposobem na szybki zarobek. Poza BTC i ETH to grona tych najpopularniejszych cyfrowych tokenów zalicza się XRP, Litecoin, Neo, Iota, Cardano, Dogecoin, Shiba Inu, Uniswap i wiele innych.

Gdzie kupować?

Wiadomo już, czym są i jak powstają waluty krypto, czas więc odpowiedzieć sobie na inne, niezwykle często pojawiające się wśród nowicjuszy pytanie – jak kupić kryptowaluty? Najłatwiej zrobić to za pomocą specjalnych giełd. Wystarczy założyć konto i po prostu wymienić realne pieniądze na wybrany cyfrowy środek płatniczy. Co jednak istotne – niezbędne jest posiadanie specjalnego portfela kryptowalutowego, na którym przechowywane będą nabyte tokeny. Ten może mieć postać specjalnego, cloudowego oprogramowania lub fizycznego nośnika przypominającego pamięci masowe używane powszechnie do przechowywania danych. Portfel stanowi dodatkowe zabezpieczenie przed kradzieżą kryptowalut. Dostęp do jego zasobów powinien mieć tylko właściciel. Inną kwestią jest, by decydować się na korzystanie tylko ze sprawdzonych, zaufanych i cieszących się odpowiednią renomą giełd.

Istnieje też możliwość nabycia krypto np. w specjalnych kantorach. W niektórych miastach pojawiają się nawet automaty do kupna np. Bitcoina. Handel krypto odbywać może się też bez kupowania ich na własność, poprzez zawieranie tzw. kontraktów różnicy kursowej. Nic nie stoi na przeszkodzie, by kryptowaluty, bez pośredników, kupić od innego, prywatnego użytkownika.

O czym pamiętać?

Przede wszystkim i bezpieczeństwie. Kryptowaluty to aktywa legalne, powszechne, jednak ze względu na ich wartość oraz popularność, ciągle będące na celowniku oszustów. Korzystanie z wątpliwej jakości giełd czy portfeli krypto to prosta droga do utraty niemałych pieniędzy. Rozwaga to zresztą cecha, o której trzeba pamiętać nawet przy działaniu nawet na najbardziej zabezpieczonych giełdach. Rynek walut kryptograficznych jest nieprzewidywalny. Często mówi się o tym, jak nagle i gwałtownie potrafią zmienić się ceny poszczególnych jednostek. To niestety prawda – waluty krypto są bardzo podatne na spekulacje, a całe środowisko tych aktywów charakteryzuje się skrajną niestabilnością. Dlatego więc trzeba uważać przy każdej możliwej transakcji i zawsze mieć na uwadze, że nawet najlepiej przemyślany handel może zakończyć się fiaskiem.