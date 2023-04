KSeF - wszystko, co musisz o nim wiedzieć!

Krajowy System e Faktur — podstawowe informacje Jak przystąpić do krajowego systemu e faktur? Na czym polega odbieranie faktur ustrukturyzowanych? Zasady faktur ustrukturyzowanych — jakie normy muszą spełnić? Dlaczego warto korzystać z krajowego systemu e-faktur? Czy przez KSeF znikną faktury papierowe? Czy korzystanie z KSeF jest obligatoryjne?

KSeF to system pozwalający na wygodne oraz zoptymalizowanie zarządzania fakturami. Wszystkie etapy odbywają się zdalnie, dzięki czemu nie ma konieczności magazynowania oraz przewożenia faktur papierowych. Na czym polega krajowy system e faktur? Czy może sprawiać problemy?

Krajowy System e Faktur — podstawowe informacje

KSeF to nowoczesny system teleinformatyczny. Najbardziej podstawowe funkcje w jego obrębie to między innymi wystawianie oraz udostępnianie, ale również przechowywanie faktur ustrukturyzowanych. W przypadku faktur papierowych jest to proces o wiele bardziej skomplikowany i wymagający większej ilości pracy oraz czasu.

W przypadku otrzymywania faktur drogą elektroniczną, użytkownicy korzystający z wygodnych kont lub systemów zintegrowanych będą mogli bez problemu prowadzić cały proces fakturowania.

Jak przystąpić do krajowego systemu e faktur?

Udostępnianie faktur ustrukturyzowanych oraz korzystanie z wygodnych faktur elektronicznych w obrębie krajowego systemu e faktur jest obecnie kwestią indywidualnej decyzji. Dzięki temu możliwe jest nie tylko skrócenie wszelkich formalności, ale również obycie się z systemem, który od 2024 zostanie wprowadzony w formie obowiązkowej. Wcześniejsze korzystanie z KSeF pozwala zaznajomić się ze sposobem jego działania, funkcjami oraz interfejsem.

Chcąc dołączyć do krajowego systemu e faktur, należy mieć na uwadze, że każdy przedsiębiorca ma już do niego dostęp. Wynika to z kwestii, że każdy posiadacz numeru NIP trzymał automatycznie utworzone konto w KSeF.

Chcąc zalogować się do KSeF należy przejść przez proces uwierzytelniania. Może być to między innymi kwalifikowany podpis elektroniczny, pieczęć elektroniczna, podpis zaufany lub wygenerowany przez KSeF token.

Na czym polega odbieranie faktur ustrukturyzowanych?

KSeF to Krajowy System e-Faktur. W jego obrębie występuje faktura ustrukturyzowana, dzięki której odbieranie faktur jest szybsze oraz sprawniejsze.

Zasady faktur ustrukturyzowanych — jakie normy muszą spełnić?

W krajowym systemie e faktur możliwe jest wystawianie, udostępnianie oraz przechowywania faktur ustrukturyzowanych. Jest to elektroniczna forma faktury. Aby została uznana za prawidłowo wystawiony dokument, musi koniecznie zawierać wszelkie niezbędne, określone w przepisach informacje. Również jej forma oraz konkretny format HTML został jasno określony. Dzięki temu możliwy jest prawidłowy odczyt i przetwarzanie danych zawartych w treści dokumentu.

Wszystkie wystawione oraz przechowywane faktury ustrukturyzowane można automatycznie przesyłać pomiędzy programami, bez konieczności korzystania z portali pośredniczących.

Dlaczego warto korzystać z krajowego systemu e-faktur?

E-faktury oraz kompleksowy system e faktur ksef to bardzo wygodne oraz usprawniające pracę rozwiązanie. Dodatkowo, biorąc pod uwagę, że w najbliższych miesiącach wszyscy przedsiębiorcy będą zobowiązani do korzystania z niego, warto zacząć zawczasu.

Wygodny dostęp do faktur w tej formie można udzielić zarówno księgowej, jak i pracownikom. Dzięki temy właściciel przedsiębiorstwa nie musi samodzielnie kontrolować wszystkich procesów.

Czy przez KSeF znikną faktury papierowe?