Książki dla dzieci 7-8 lat. 5 ponadczasowych propozycji

Książki dla dzieci – dlaczego warto podsuwać je malcom?

Dlaczego warto zachęcać dzieci do czytania już od najmłodszych lat? Powodów jest wiele. Najważniejsze z nich to, wspomniane już wcześniej, pobudzanie wyobraźni i rozwój intelektualny. To jednak nie koniec zalet czytania. Malec, który dopiero rozpoczyna przygodę z czytaniem, uczy się w ten sposób nowych słów, a także poznaje nieco bardziej skomplikowane konstrukcje zdań. Dzięki temu, zdecydowanie łatwiej będzie mu rozpocząć naukę w szkole. Co więcej, czytając, dziecko uczy się rozumienia nowych zjawisk i poznaje pozytywne wzorce zachowań.

Ciekawe książki dla dzieci 7-8 lat

Zastanawiasz się, jak rozbudzić w maluchu miłość do czytania? Zaproponuj mu ponadczasowe książki dla dzieci. Poniżej 5 propozycji książek dla dzieci 7-8 lat, które nie zestarzały się mimo upływu lat. Wszystkie wymienione pozycje można znaleźć tutaj: https://www.51015kids.eu/zabawki/kategorie/ksiazeczki.

„365 baśni i opowiastek na każdy dzień” – praca zbiorowa

W zestawieniu ponadczasowych książek dla dzieci nie mogło zabraknąć oczywiście zbioru baśni. Wybraliśmy książkę, w której znalazły się baśnie takich twórców, jak m.in. bracia Grimm, Andersen czy Perault. W wybranej przez nas pozycji jest aż 365 różnych baśni i opowiastek, na których wychowały się pokolenia dzieci. Tym samym, młody czytelnik otrzymuje lekturę na każdy dzień roku. Książka sprawdzi się dwojako – do samodzielnej lektury i do czytania przez rodzica, np. na dobranoc.

„Przygody Tomka Sawyera” – Mark Twain

„Przygody Tomka Sawyera” to ciekawa książka dla dzieci, która znajduje się w kanonie lektur szkolnych. Dzięki tej pozycji, młody adept czytelnictwa w przyjemny sposób wejdzie w świat szkolnych lektur. To książka, której głównym bohaterem jest Tomek – psotnik, który co i rusz popada w tarapaty. To lektura tak samo dobra dla dziewczynek, jak i chłopców. Jedni i drudzy mogą podczas czytania z zapartym tchem śledzić przygody głównego bohatera.

„Mary Poppins” – Pamela Lyndon Travels

„Mary Poppins” to opowieść o, bez wątpienia, najsłynniejszej niani świata i dzieciach ze słynnej Czereśniowej 17. Tym samym, to idealna książka dla dzieci w wieku 7-8 lat. My proponujemy wydanie w nowym przekładzie i z oryginalnymi ilustracjami. Dzięki temu, malec będzie mógł nie tylko zanurzyć się w lekturze, ale też podziwiać piękne obrazki, które sprawią, że lektura będzie jeszcze ciekawsza.

„Doktor Dolittle i jego zwierzęta” – Hugh Lofting

Kolejna książka dla dzieci, która na pewno przypadnie do gustu maluchom to „Doktor Dolittle i jego zwierzęta”. Dzięki tej lekturze, najmłodsi będą mogli poznać najsłynniejszego na świecie lekarza dla zwierząt, który porzuca praktykę lekarską, by pomagać chorym małpkom w Afryce. My proponujemy zakupienie tej pozycji w bogato ilustrowanej wersji, która jeszcze bardziej rozbudzi wyobraźnię dzieci.

„Król Maciuś Pierwszy” – Janusz Korczak

Nasze zestawienie książek dla dzieci w wieku 7-8 lat zamyka „Król Maciuś Pierwszy”. Ta pozycja to niekwestionowany klasyk literatury dziecięcej, który mimo upływu lat, nadal cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem wśród najmłodszych czytelników. To wciągająca książka dla dzieci, opowiadająca historię chłopca, który zostaje królem i musi zmierzyć się z nie tak łatwym, jak mogłoby się wydawać, dorosłym życiem.

Ponadczasowych książek dla dzieci jest oczywiście o wiele więcej. Mamy nadzieję, że zaproponowane przez nas tytuły spodobają się młodym czytelnikom i zachęcą ich do sięgania po kolejne pozycje.