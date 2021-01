Książki Szymona Hołowni — znasz już wszystkie?

To postać znana niemal każdemu — Szymon Hołownia pojawia się w telewizji, jest dziennikarzem i publicystą, a obecnie działa jako polityk. Kandydował na urząd prezydenta w 2020 roku, powołał także ruch społeczno-polityczny Polska 2050, którego celem jest m.in. edukacja i działania proekologiczne. Z telewizji znamy go jako pełnego energii i humoru prezentera, często pojawiającego się w duecie z Marcinem Prokopem. Szymon Hołownia jest także autorem kilkunastu książek, które przyciągają lekkim stylem i ciekawą tematyką. Najczęściej jego publikacje dotyczą chrześcijaństwa, życia zgodnego z duchem religii i rozterek, które każdy wierzący spotyka na swojej drodze. Fani książek tego autora doceniają dowcip i otuchę, którą znajdują na każdej stronie. Na jakie tytuły warto zwrócić uwagę, jeśli chcemy przeczytać książki Szymona Hołowni?

Bóg, kasa i rock'n'roll

Bestsellerowa książka jest wynikiem rozmów między Szymonem Hołownią a Marcinem Prokopem. Świetnie pokazuje zderzenie dwóch światopoglądów i odmiennych spojrzeń na religię, kulturę oraz show-biznes. To ciekawe spostrzeżenia, wybijające czytelnika z utartych schematów myślenia — w książce znajdziemy porównanie Jezusa do marketingowca, a Boga do idola i rozważanie na temat problemów z wolną wolą. Rozmówcy różnią się chyba wszystkim, a jednak prowadzą ciekawy dialog i darzą się wzajemnym szacunkiem — to piękna lekcja tolerancji i tego, że nasze odmienne poglądy mogą się wzajemnie uzupełniać i wzbogacać, nie muszą być powodem konfliktów.

Monopol na zbawienie

Szymon Hołownia po raz kolejny porusza temat wiary i chrześcijaństwa we współczesnym świecie. Jaka jest rola kościoła? Dlaczego pości się w piątki? Dlaczego kościół nie lubi wróżek? I w końcu — dlaczego istnieje dobro i zło? Autor próbuje znaleźć odpowiedź na te pytania i wyjaśnić czytelnikowi zawiłości wiary, a przy okazji posługuje się lekkim, humorystycznym językiem, który sprawia, że Monopol na zbawienie wciąga jak dobra powieść!

Tabletki z krzyżykiem

Ta książka — podobnie jak inne publikacje Hołowni — ma pomóc Polakom zrozumieć wiarę katolicką i dać odpowiedzi na nurtujące pytania, które czasem obawiamy się zadać. Bo jak tu zapytać księdza, czy Jezus nie mógł umrzeć ze starości? I co, gdyby Piłat Go uniewinnił? Pod przewrotnym tytułem Tabletki z krzyżykiem kryje się panaceum na nasze wątpliwości i religijne rozterki, których przecież każdy czasem doświadcza. Autor unika patetycznego, poważnego tonu, dzięki czemu można odnieść wrażenie, że czytanie tej książki przypomina rozmowę z dobrym znajomym.

Boskie zwierzęta

To idealna książka dla miłośników zwierząt, którzy chcą wiedzieć, czy zwierzęta idą do nieba i czy jedzenie mięsa jest grzechem. Szymon Hołownia sam jest wielkim fanem czworonogów i opiekunem dwóch psów. W książce Boskie zwierzęta autor udziela głosu myśliwym, rolnikom, księżom i ekologom, poszukując odpowiedzi na pytanie, jak powinniśmy ułożyć nasze relacje ze zwierzętami. Recenzenci przyznają, że choć sceptycznie podchodzili do tej książki, okazała się ona miłym zaskoczeniem, a autor rzetelnie przygotował się do tematu, zgłębiając temat duchowości zwierząt i różnych zależności rządzących ich światem. To ważna społecznie książka, która może wpłynąć na zmianę podejścia Polaków do naszych braci mniejszych.

Pół na pół. Rozmowy nie dla dzieci

To kolejna odsłona rozmów prowadzonych przez Szymona Hołownię i Marcina Prokopa. Znany duet po raz kolejny prezentuje zupełnie różne poglądy i zastanawia się nad bardzo ciekawymi zagadnieniami, tworząc książkę, którą możemy uznać za rodzaj autobiografii. W tej książce ważne (a nawet fundamentalne) pytania padają obok dygresji dotyczących prywatnego życia, ciętych ripost i zabawnych historyjek. Chciałoby się powiedzieć: to po prostu inteligentna rozmowa dwóch przyjaciół. A jednak powiemy: to AŻ rozmowa, w której poglądy obu stron są szanowane i akceptowane. Świetna, lekka i wzbogacająca pozycja na wolny weekend.

To nie wszystkie tytuły autorstwa Szymona Hołowni, które możemy znaleźć na półkach księgarń i bibliotek. Do pełnej kolekcji warto dodać tytuły: Teraz albo nigdy, Fabryka jutra. Jak postanowiłem rzucić wszystko i uratować świat mojej córki, Jak zostać świętym?, Kato-botoks. Trzy sposoby odmłodzenia duszy, Last minute. 24 h chrześcijaństwa na świecie, Ludzie czasów Jezusa, Jak robić dobrze, Święci pierwszego kontaktu oraz Święci codziennego użytku. Tak długa lista publikacji to z pewnością dobra wiadomość dla miłośników ważnych tematów przekazywanych w lekki, humorystyczny sposób — książek Szymona Hołowni wystarczy na długo! Od którego tytułu zaczniesz? A może część z nich jest Ci doskonale znana i szukasz inspiracji, by uzupełnić domową biblioteczkę?