Które serum z witaminą C wybrać? Dobierz je odpowiednio do swojej cery!

Jak oddziałuje witamina C na naszą skórę?

Witamina C inaczej nazywana jest kwasem askorbinowym. Jej właściwości poprawiają odporność organizmu, a także pozwalają na dłużej zachować młody wygląd. Wszystko dzięki temu, że witamina C poprawia syntezę kolagenu, który jest kluczowy dla jędrnej skóry. Co więcej, kwas askorbinowy to świetny przeciwutleniacz chroniący cerę przed działaniem szkodliwych promieni słonecznych.

Warto również zwrócić uwagę na takie właściwości witaminy C jak zdolność do hamowania produkcji melaniny. Dzięki temu przebarwienia na skórze stają się mniej widoczne, jej koloryt zostaje wyrównany, a cera wygląda młodziej. Dodatkowo stosując krem z witaminą C, możemy wspomóc procesy regeneracyjne naskórka oraz dodać blasku skórze.

Rodzaje serum z witaminą C

Witamina C użyta w kosmetykach może mieć różną postać. Warto zwrócić na to szczególną uwagę, aby serum z witaminą C dobrać do indywidualnych potrzeb i uniknąć podrażnień. Najczęściej w produktach pielęgnacyjnych znajdziemy takie formy witaminy C jak:

kwas L-askorbinowy,

3-O-etylowy kwas askorbinowy,

tetraizopalmitynian askorbylu,

sól magnezowa fosforanu askorbylu,

sól sodowa fosforanu askorbylu,

palmitynian askorbylu.

Powyższe formy witaminy C mają nieco odmienne właściwości, a tym samym w różnym stopniu oddziałują na naszą cerę. Kwas L-askorbinowy ma dość mocne działanie, co sprawia, że efekty stosowania serum z tym składnikiem są szybkie. Już po kilku użyciach można zauważyć wyrównany koloryt skóry, a także uzyskać efekt rozświetlenia.

Z kolei 3-O-etylowy kwas askorbinowy wykazuje działanie antybakteryjne, przeciwzapalne, a także chroni cerę przed działaniem niebieskiego światła. Tetraizopalmitynian askorbylu cechuje działanie przeciwstarzeniowe oraz duża zdolność depigmentacji. Natomiast sól magnezowa fosforanu askorbylu jest delikatną formą witaminy C, dlatego może być stosowana przez kobiety w ciąży oraz karmiące.

Sól sodowa fosforanu askorbylu ma silne właściwości antybakteryjne przy niskich stężeniach, dlatego sprawdzi się do pielęgnacji cery trądzikowej. Ostatnią formą witaminy C używaną w serum i kremach jest palmitynian askorbylu. Wspomaga syntezę kolagenu oraz skutecznie nadaje blasku szarej i zmęczonej cerze.

Jakie serum z witaminą C do skóry suchej, tłustej lub wrażliwej?

Z całą pewnością wybierając serum z witaminą C, warto zwrócić uwagę na to, jaka jej forma stanowi główny składnik produktu. Posiadacze cery tłustej i łojotokowej mogą sięgać po kosmetyki oparte o kwas L-askorbinowy, ze względu na silne działanie. Tym samym osoby ze skórą wrażliwą powinny unikać takich kosmetyków. W takim wypadku lepiej sprawdzą się serum zawierające 3-O-etylowy kwas askorbinowy. Ze względu na działanie antybakteryjne i przeciwzapalne będą to także doskonałe produkty dla osób z cerą problematyczną, podobnie jak serum z solą sodową fosforanu askorbylu.

Jeśli szukacie serum z witaminą C o właściwościach typowo przeciwstarzeniowych, to warto sięgnąć po te produkty, które w składzie zawierają taką formę witaminy C jak palmitynian askorbylu lub tetraizopalmitynian askorbylu, które szczególnie wspierają syntezę kolagenu.

Szeroki wybór serum z witaminą C pod różną postacią znajdziecie między innymi w ofercie AVON. Z całą pewnością posiadacze cery dojrzałej, trądzikowej czy wrażliwej odnajdą odpowiedni kosmetyk do codziennej pielęgnacji skóry.