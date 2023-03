Który grill lepiej sprawdzi się w Twoim ogrodzie – gazowy czy węglowy?

Jakie modele grilli gazowych warto rozważyć?

Wystarczy przejrzeć ofertę sklepu internetowego top-grille.pl, aby zauważyć, że grille na gaz na pokrywie mają termometr – przykładem może być Weber grill gazowy Q 2200 Stand. Chociaż w przyrząd do pomiaru temperatury mogą być wyposażone również grille węglowe, to w urządzeniach na gaz termometr jest o wiele bardziej przydatny. Dlaczego? Ma to związek z budową grilla gazowego i kontrolą spalania paliwa.

W grillu gazowym istnieje możliwość kontrolowania ilości dostarczanego gazu, gdyż urządzenie jest wyposażone w dedykowane do tego pokrętło. W rezultacie możliwe jest grillowanie w precyzyjnej temperaturze – optymalnej dla rodzaju żywności, jaka jest poddawana obróbce termicznej. To z kolei sprawia, że ryzyko spalenia mięsa, ryby czy warzyw jest mniejsze. Z tego powodu grill gazowy Weber to dobry wybór dla osób, które dopiero stawiają pierwsze kroki w grillowaniu.

Jakie modele grilli nie emitują dymu?

Grille na gaz to urządzenia wyróżniające się tym, że można na nich grillować bez dymu. To sprawia, że potrawy nie są przesiąknięte charakterystycznym aromatem spalanego węgla lub drewna. Chociaż zwłaszcza dla entuzjastów BBQ może to być istotny minus, to trzeba pamiętać, że dym z grilla węglowego nie jest obojętny dla zdrowia. To kolejny powód przemawiający za wyborem grilla gazowego.

Na co dzień zwracasz uwagę na to, co trafia na Twój talerz i poszukujesz alternatywnej dla smażenia metody obróbki żywności? Grille gazowe to wybór zdrowszy niż patelnia i grill węglowy. Korzystając z grilla gazowego, możesz:

przygotować posiłki o powtarzalnej jakości – dzięki kontroli temperatury grillowania,

eksperymentować z różnymi potrawami (również na słodko) – przykładowo na rożnie obrotowym możesz grillować kurczaka,

cieszyć się pysznymi i zbilansowanymi posiłkami – które jednocześnie są znacznie zdrowsze niż potrawy smażone.

Szybkie rozpalanie grilla bez czekania

Na korzyść grilli gazowych przemawia też czas potrzebny na ich uruchomienie. Rozpalenie węgla lub drewna najczęściej zajmuje co najmniej kilkanaście minut. Dopiero następnie można rozpocząć grillowanie przygotowanych produktów. Grille na gaz działają niemal od razu – powierzchnia grillowania nagrzewa się w kilka minut. To sprawia, że czas potrzebny na przygotowanie potraw jest krótszy – gotowymi posiłkami możesz cieszyć się szybciej.

Sposób zasilania grilli gazowych sprawia, że niektóre modele są wyposażone w palnik boczny. Przykładem może być grill gazowy Weber Genesis Epx-435. Palnik można wykorzystać na różne sposoby, np. do zagrzania wody na herbatę lub kawę, podsmażenia warzyw czy podgrzania sosów. To rozwiązanie jest rzadko spotykane w grillach węglowych, w przypadku których utrzymanie stałej temperatury jest znacznie trudniejsze.

Gazowy czy węglowy – który grill lepiej sprawdzi się w Twoim ogrodzie?

Dopiero zaczynasz przygodę z grillowaniem? Planujesz grillować dla większej liczby osób i z tego względu chcesz mieć dostęp do dodatkowego palnika? Priorytetem jest dla Ciebie zdrowy posiłek, który przygotujesz w kilkanaście minut? W takim razie grille na gaz to rozwiązanie dla Ciebie – właśnie w tej kategorii znajdziesz odpowiednie urządzenie.