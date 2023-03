Kurs dla seniorów w szkole nauki jazdy- porady

Opanowanie umiejętności prowadzenia pojazdu jest kluczowym etapem w życiu każdej osoby, która chce uzyskać dokument prawa jazdy. Dla niektórych osób taki moment może okazać się szczególnie trudny, zwłaszcza gdy decydują się na taką naukę w jesieni życia. Seniorzy niejednokrotnie mają problemy w trakcie szkolenia które bezpośrednio związane są z ich wiekiem są to między innymi brak odpowiedniej koordynacji, trudności z zapamiętywaniem oraz braki w znajomości obsługi nowoczesnych urządzeń. Jednak pomimo tych niedogodności, nie należy się poddawać, gdyż szkolenie z jazdy dla seniora również może okazać się tak samo przyjemna i mieć pozytywny wpływ na komfort życia jak u innych kursantów.

Motywacja jest kluczem by odnieść sukces podczas nauki jazdy w późniejszym wieku

Chęć nauki ma duże znaczenie w podczas nauki przepisów i prowadzenia pojazdu. Najczęściej motywacją do podjęcia nauki jazdy są istotne dla naszego życia zdarzenia, są to pojawienie się wnuków i potrzeba wsparcia własnych dzieci w opiece nad nimi, strata bliskiej osoby czy też konieczność poruszania się np. związana z realizacją własnych potrzeb. Często jednak, sama decyzja o nauce prowadzenia pojazdu jest już dużym wyzwaniem i powodem by być dumnym. Stąd też, chęć i determinacja są niezwykle ważne podczas całego procesu szkolenia, gdyż od kursanta wymaga się nie tylko umiejętności koordynacji, ale także skupienia, systematyczności i ciągłej uwagi. Ważne jest, zwrócić uwagę, że starsze osoby będą szukać wsparcia ze strony bliskich, przyjaciół a szczególnie instruktora w szkole jazdy który na tym etapie stanowi niezwykle ważny element.

Szukanie odpowiedniej szkoły jazdy - jak znaleźć tę najlepszą?

Poszukiwania odpowiedniej szkoły jazdy stanowi nierzadko spore wyzwanie a to dopiero początek drogi na drodze do zdobycia upragnionego prawa jazdy. W przypadku nauki jazdy dla seniorów, znalezienie i wybór właściwej szkoły wiąże się z szeregiem działań, które warto sobie odpowiednio wcześnie zaplanować. Wyszukiwanie przy użyciu internetowej wyszukiwarki czy mediów społecznościowych to obecnie najczęstszych sposobów odnalezienia odpowiedniego kursu na prawo jazdy. Niemniej jednak, nie każdy ośrodek szkolenia jazdy będzie mógł podołać wymaganiom jakie czekają podczas nauki osób w starszym wieku. Szukamy takich OSK które profesjonalnie podejdą do wymagań wobec starszych kursantów i posiadają instruktorów pracujący na co dzień z seniorami.

Poszukiwania najlepiej zacząć od wpisywania odpowiednich fraz do okna przeglądarki. Na przykład dla miasta Poznania możemy się skupić na takich frazach jak „szkoła jazdy dla seniorów poznań”, „nauka jazdy poznań”. Wówczas jednym z wyników pojawiającym się jest naukajazdy-poznan.eu. Dobrze jednak pamiętać iż samo wyświetlenie się wyników wyszukiwania to za mało by być pewnym właściwego wyboru. Dobrze jest prześwietlić szkoły pod kątem np. opinii Google. Słusznym rozwiązaniem jest również zapytanie o opinię inne osoby, które już uczestniczyły w kursie lub jazdach dodatkowych w wybranej wstępnie szkole jazdy. O opinię można zapytać np. na Facebook'u Wybór odpowiedniej szkoły jazdy to dla kursanta większa szansa na zdanie egzaminu państwowego na prawo jazdy.

Część teoretyczna contra część praktyczna – co czeka na starszych kursantów?

W skład szkolenie z prowadzeniu samochodu wchodzą dwie części – teoria i praktyka. Obie części składowe kursu mogą powodować iż dla starszych kursantów będzie on istnym sprawdzianem. W przypadku części teoretycznej, seniorzy mają często gorszą zdolność zapamiętywania nowej wiedzy, co może mieć wpływ na skuteczność przyswajania przepisów. Może się zdarzyć, że seniorzy którzy na co dzień rzadziej korzystają z nowoczesnych urządzeń multimedialnych wspierających naukę kursu teoretycznego, będą mieli dodatkową barierę zarówno w poszukiwaniu i korzystaniu z materiałów szkoleniowych jak i sprawdzeniu już posiadanej wiedzy.





Zajęcia praktyczne z kolei wymagają pewnych predyspozycji fizycznych. Problemy mogą pojawić się na etapie koordynowania pracy między kończynami, dobieranie siły mięśni do wykonywanych czynności czy czas reakcji na sytuacje na drodze a tym samym postępy w nauce jazdy będą niewielkie. Dlatego niejednokrotnie należy się liczyć z koniecznością wykupienia większej liczby godzin jazd dodatkowych w czasie kursu a od instruktora więcej cierpliwości i czasu jaki daje na poszczególne tematy.

Oczywiście, nie wolno się zrażać, przede wszystkim ze względu na fakt iż wiele osób starszych z powodzeniem zdobywa prawo jazdy kategorii B co tylko potwierdza iż nauczyć się prowadzić samochód można w każdym wieku. Warto więc podjąć dodatkowy wysiłek aby osiągnąć upragniony cele i poświęcić więcej czasu na naukę. Instruktorzy pracujący w ośrodki szkolenia kierowców są właśnie po to żeby tę naukę przyspieszyć i wesprzeć proces szkolenia.

Problemy z koordynacją - jak sobie z nimi poradzić?

Brak synchronizacji naszych ruchów zgodnie z wytycznymi techniki jazdy to częsty problem, z którym borykają się osoby w podeszłym wieku. Nauka praktyczna wymaga precyzyjnego łączenia ruchów oraz właściwej równowagi w działaniach za kierownicą, co nierzadko stanowić duże wyzwanie. Instruktorzy w Szkołach Jazdy powinni zwrócić na to uwagę podczas procesu nauczania, by pomóc kursantom w radzeniu sobie z trudnościami.

Regularne wykonywanie ćwiczeń fizycznych, takich jak joga, gimnastyka, czy inne ćwiczenia wzmacniające mięśnie, to jeden z najlepszych sposobów na poprawę koordynacji. Istotne jest także, by pamiętać o wypoczynku adekwatnym do czasu szkolenia, z pewnością wpłynie to poprawnie na zdolność do skupienia uwagi oraz wykonywania precyzyjnych ruchów. Innym sposobem na radzenie sobie z trudnościami z koordynacją jest podejście do nauki jazdy w sposób stopniowy - zaczynając od prostych manewrów i stopniowo przechodząc do bardziej złożonych. Kursanci powinni skupić się na jednym elemencie jazdy naraz i dopiero po jego opanowaniu przechodzić do kolejnego.

Choć z pozoru proces szkolenia wydaje się z wiekiem coraz trudniejszy to najważniejszą informacją jest ta że coraz częściej osoby mimo późnego wieku podchodzą do tego tematu z entuzjazmem.