Laser na brzydki uśmiech

Orto Smile to gabinet stomatologiczny, w którym liczy się interdyscyplinarne podejście. Na pacjentów czekają tam stomatolog zachowawczy, dentysta zajmujący się również stomatologią estetyczną, stomatolog dziecięcy, ortodonta dla dorosłych, ortodonta dla dzieci, periodontolog, chirurg stomatologiczny, protetyk, implantolog, higienistka, logopeda, fizjoterapeuta oraz lekarz medycyny estetycznej. Tak wielu specjalistów nie niezbędnych, bo wszystkie te dziedziny wzajemnie się przeplatają i uzupełniają. Dlatego tylko kompleksowe podejście pozwala na osiągnięcie najlepszego efektu. Ponieważ w Orto Smile priorytetem jest to żeby pacjenci cieszyli się własnymi zębami do końca życia najistotniejsze jest łączenie wszystkich aspektów w stomatologii, tworząc logiczny i spójny plan leczenia.

W przeciwieństwie do wielu gabinetów w Orto Smile pacjenci doskonale wiedzą jak będzie wyglądało ich leczenie i jaki efekt uzyskają na jego końcu. Wszystko dzięki stworzeniu nowego stanowiska - koordynatora medycznego. To osoba będąca opiekunem pacjenta, prowadzącym m.in. wstępny wywiad, planująca całą organizację leczenia i kontaktująca się z nim w przypadku pojawiania się pytań dotyczących procedur.

Ale leczenie nie jest jedynym aspektem działalności Orto Smile, bo równie ważna co zdrowe zęby jest ich estetyka. Stąd przed planowaniem jakichkolwiek zabiegów specjaliści patrzą na twarz i jej proporcje, rysy twarzy, postawę ciała. Dopiero potem badają jamę ustną, stan uzębienia i przyzębia oraz stawy skroniowo-żuchwowe.

Żeby uśmiech pacjentów był wyjątkowy zespół Orto Smile sięga także po nowości. Jedną z nich jest diodowy laser stomatologiczny Primo. Stosuje się go m.in. w wybielaniu zębów (czy to pojedynczych przebarwionych, czy całych łuków), w endodoncji (m.in. dezynfekcja kanału korzeniowego), czy biostymulacji lecząc zapalenie zębodołów, neuralgię i stany zapalne dziąseł. Diodowy laser stomatologiczny Primo stosowany jest także, a może przede wszystkim, w mikrochirurgii, zwłaszcza w gingiwektomia. Pod obco brzmiącym pojęciem kryje się problem dotyczący wielu osób. Gingiwektomia to nic innego jak plastyka dziąseł polegająca najczęściej na usunięciu tzw. uśmiechu dziąsłowego. Żeby w trakcie uśmiechu bardziej niż dziąsła widoczne były zęby specjalista wydłuża korony oraz likwiduje nadmiernie rozrośnięte fragmenty dziąseł.

Zabiegi z wykorzystaniem lasera Primo są nieinwazyjne, minimalizują uszkodzenia tkanek oraz krwawienie. Dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii zabieg jest o wiele krótszy i przyspiesza gojenie ran. Dodatkowo światło lasera ma działanie antybakteryjne i przeciwzapalne. Co najważniejsze jest to też zabieg bezbolesny.