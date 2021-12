Leasing samochodu osobowego – korzyści podatkowe i inne zalety

Leasing samochodu to forma dzierżawy pojazdu, który w okresie trwania umowy prawnie należy do firmy leasingowej. Podczas obowiązywania umowy, klient zobowiązany jest do uiszczania miesięcznych rat, które składają się z części odsetkowej i kapitałowej. W naszym artykule dowiesz się, jakie korzyści niesie za sobą forma finansowania jaką stanowi leasing oraz poznasz różnice pomiędzy leasingiem a kredytem.

Leasing to niewielka ilość formalności

Właściciel firmy może otrzymać samochód w leasingu bez konieczności wypełniania wielu formalności. Cała procedura jest bardziej komfortowa niż proces starania się o kredyt – firma leasingowa wymaga jedynie okazania wyników finansowych i udzielenia przez klienta zgody na zweryfikowanie go w bazie biura informacji kredytowej (BIK). Dzięki temu, decyzja o przyznaniu leasingu może być podjęta nawet tego samego dnia, kiedy został złożony wniosek. Krótki staż firmy również nie stanowi problemu, gdyż leasingodawcy są w stanie pozytywnie rozpatrzyć wniosek złożony przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą nawet przez okres krótszy niż jeden rok.

Brak konieczności angażowania kapitału firmy

Leasing wiąże się z opłatami za dzierżawę samochodu, dzięki czemu można uniknąć jednorazowego wydatku na jego zakup. To duże udogodnienie zarówno dla firm dopiero startujących na rynku, jak i tych, które próbują odzyskać swoją pozycję w branży. Oszczędność funduszy przedsiębiorstwa to jeden z najważniejszych plusów, jakie niesie za sobą leasingowanie pojazdu. W ten sposób, pieniądze przeznaczone na zakup auta można przeznaczyć na inne, równie ważne wydatki związane z rozwojem firmy.

Szansa na pozyskanie dowolnej marki samochodu

Decydując się na leasing, możesz wybrać dowolną markę auta, którego pozyskanie za gotówkę lub w ramach kredytu nie byłoby możliwe. Firmy leasingowe, takie jak na przykład https://vleasing.pl, posiadają w swojej ofercie pojazdy mniej i bardziej luksusowych marek, dostosowanych do wymagań każdej grupy klientów. W zależności od potrzeb, w leasing można wziąć auto podnoszące prestiż osoby, która będzie z niego korzystać lub popularne i ekologiczne modele, posiadające zaawansowane funkcje podnoszące komfort ich użytkowania. Szczególnie ostatnimi czasy dużą popularnością cieszy się Leasing Mercedesa.

Możliwość otrzymania auta bez wkładu własnego

Biorąc kredyt trzeba liczyć się z koniecznością wpłaty wkładu własnego, natomiast w opcji leasingu można tego uniknąć. Jest to uzależnione od decyzji opartej na podstawie weryfikacji zdolności leasingowej klienta, a także pod warunkiem prowadzenia działalności gospodarczej przez okres co najmniej jednego roku. Warto jednak wspomnieć, że wpłacenie wkładu własnego przekłada się na niższą wartość raty leasingowej oraz szansę na późniejsze wykupienie auta w wyjątkowo atrakcyjnej cenie.

Dodatkowe usługi wliczone w raty leasingu

W niektórych firmach leasingowych jest możliwość uzyskania dodatkowych usług związanych z eksploatacją samochodu, których koszty są wliczane w koszty rat. Jest to bardzo korzystna opcja, gdyż pozwala uniknąć nieprzewidzianych wydatków związanych z użytkowaniem pojazdu, takich jak przeglądy, wymiana opon czy naprawa uszkodzeń powstałych w wyniku kolizji.

Możliwość dostosowania rat do własnych możliwości

Harmonogram spłaty może zostać indywidualnie dopasowany do możliwości finansowych klienta, wraz z wysokością stałych opłat. Często jednak opcja ta jest dostępna dopiero po około roku od momentu podpisania umowy oraz obowiązuje osoby, które terminowo spłacają wszystkie raty. Dzięki temu przedsiębiorcy nie muszą obawiać się o zaległości w przypadku, gdy jego firma przechodzi trudny okres.

Brak konieczności kupowania auta na własność

Leasing to doskonała forma dla wszystkich, którzy cenią sobie częste zmiany. Po zakończeniu okresu trwania umowy można wykupić użytkowany przez siebie pojazd w atrakcyjnej cenie lub oddać je leasingodawcy. W ten sposób istnieje możliwość wyboru nowszego modelu auta, które będzie spełniać aktualne oczekiwania właściciela firmy.

Ulgi podatkowe

Optymalizacja podatkowa to jeden z najbardziej cenionych atutów, jeżeli chodzi o formę finansowania jaką jest leasing. Korzystając z leasingu operacyjnego, istnieje możliwość wliczania w koszty związane z prowadzeniem działalności części kapitałowej i odsetkowej raty leasingu, opłaty wstępnej, opłat manipulacyjnych, a nawet kwoty wykupu samochodu. Właściciel firmy może również odliczyć podatek VAT z faktur, które zostały wystawione przez leasingodawcę.

W przypadku leasingu operacyjnego można zawrzeć samochód w rejestrze środków trwałych, dokonując tym samym odpisów amortyzacyjnych. Daje on możliwość odliczenia podatku VAT wyłącznie jeden raz, zaraz po podpisaniu umowy oraz uwzględnienia w kosztach działalności gospodarczej części odsetkowej raty leasingu.

Obie formy leasingu umożliwiają jednak właścicielowi firmy wliczanie kosztów związanych z eksploatacją pojazdu do kosztów przychodu. Mogą one wynosić nawet 100%, o ile samochód użytkowany jest jedynie w celach służących działalności gospodarczej.