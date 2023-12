Licznik Geigera na własny użytek – zastosowania i praktyczne porady

Promieniowanie jonizujące - dlaczego jest szkodliwe i warto je mierzyć?

Od lat wiele mówi się o tym, jak bardzo szkodliwe jest promieniowanie jonizujące i jak ważne jest, by w miarę możliwości przeprowadzać pomiary jego stężenia. Wiele osób zastanawia się jednak, czym spowodowana jest ta szkodliwość. Jest to dość proste. Mianowicie: w momencie, gdy promieniowanie wnika do organizmu człowieka, prowadzi to do wystąpienia różnych przemian chemicznych wody, która jest obecna w tkankach. Trzeba pamiętać o tym, że nasz organizm składa się w około 60 procentach z wody, dlatego też konsekwencje oddziaływania na wodę znajdującą się w naszym ciele są daleko idące.

Na skutek promieniowania dochodzi do uszkodzenia cząsteczek, a to z kolei rodzi ryzyko tworzenia się martwicy komórek bądź nawet powstawania mutacji genetycznych. Nawet jeśli będziemy przebywać w mocno napromieniowanym miejscu przez stosunkowo krótki czas, może to spowodować nawet śmierć. Z kolei gdy ilość promieniowania nie jest śmiertelna, wówczas jesteśmy bardziej narażeni na zachorowanie na nowotwór bądź problemy w funkcjonowaniu gospodarki hormonalnej.