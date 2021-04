Live streaming w pracy zdalnej – kodeks dobrych praktyk

Gro firm zmniejsza swoje siedziby, zdając sobie sprawę, że przez kilka najbliższych lat nie wróci do dawnego modelu funkcjonowania. Do sieci w raz z pracownikami przeniosły się także wszelkie spotkania – tyczy się to zarówno pracujących ze sobą zespołów projektowych jak i komunikacji z klientem. Mimo niecodziennych warunków pracy, wszyscy chcemy by nasze kontakty z innymi przebiegały jak najbardziej profesjonalnie. Dlatego dziś wskazujemy kodeks dobrych praktyk, o którym warto pamiętać podczas przyszłych wideokonferencji.

Wyślij zaproszenie z wyprzedzeniem

Jeśli wideorozmowa planowana jest z wyprzedzeniem lub ma to być spotkanie zespołu organizowane cyklicznie to zaproszenie do rozmowy powinno być wysłane na skrzynki e-mail rozmówców z wyprzedzeniem. Pamiętaj, że nie wszyscy Twoi rozmówcy na co dzień używają tego samego narzędzia do wideokonferencji co Ty. Nierzadko będą chcieli zainstalować oprogramowanie na swoim komputerze, być może przed dołączeniem do rozmowy chcieliby sprawdzić jak działa. Dajmy każdemu szanse by na spokojnie mógł zapoznać się z oprogramowaniem. Nie ma nic gorszego niż rozwiązywanie problemów technicznych na 5 minut przed startem wideospotkania lub podczas jego trwania.

Poznaj narzędzie, na którym pracujesz

Dziś live streaming wydaje się prosty i przyjemny. Mimo, że narzędzia do streamingu są coraz bardziej intuicyjne, to wciąż jeszcze mamy z nimi sporo problemów. Nie karzy z nas używa na co dzień wszystkich, a co za tym idzie nie musi poruszać się w nim sprawnie. Często wydaje nam się, że znamy jakieś narzędzie, ale poproszeni np. o udostępnienie pulpitu wpadamy w panikę. Stresujących sytuacji na spotkaniu online lepiej unikać. Dlatego warto na spokojnie sprawdzić wszystkie potrzebne nam funkcje danego softu przed planowanym spotkaniem.

Czekaj na swoich rozmówców

Jeśli to Ty jesteś inicjatorem i organizatorem wideo spotkania to tak jak w normalnym życiu powinieneś oczekiwać na jego uczestników. Sytuacja, w której uczestnik wejdzie na live streaming, gdzie nikt nie będzie na niego nie powinna mieć miejsca, szczególnie jeśli jest to wideorozmowa z klientem lub potencjalnym klientem. Zadbaj więc o to by włączyć swoją kamerę na 5-10 minut przed oficjalnym startem spotkania.

Ustaw kadr wcześniej

Wiele obecnych programów do live streamingu daje nam podgląd widoku naszej kamery przed dołączeniem do spotkania. Wykorzystaj to i ustaw możliwie najlepszy kadr. Jeśli nie możesz znaleźć w domu dobrego tła do wideorozmowy, to pamiętaj że wykorzystać możesz tło wirtualne, które oferuje większość programów. Zwróć uwagę, by w kadrze nie było drzwi. Ktoś z Twoich domowników może przecież w każdej chwili wejść do pokoju nie wiedząc, że prowadzisz wideorozmowe. Nie siadaj też naprzeciw okna, jasne światło słoneczne zza pleców sprawi, że kamera oszaleje, a Twój obraz będzie praktycznie niewidoczny.

Nie bój się wyłączać głosu

Dobrym nawykiem jest wyłączanie mikrofonu w momentach, w których nic nie mówisz. Często niweluje to szumy otoczenia, pogłosy, czy nieprzewidziane odgłosy np. sąsiada z wiertarką. Twojemu rozmówcy łatwiej skupić się wtedy na wypowiedzi.

Pozamykaj niepotrzebne okna

Nie chodzi tu o okna w Twoim domu, a o karty przeglądarki, których zwykle mamy odpalonych sporo. Na co dzień nie zwracamy na to uwagi. Zwłaszcza jednak, gdy udostępniasz pulpit, dobrze jest mieć pod kontrolą to co mogą na nim zastać Twoi rozmówcy. Zadbaj o swoją prywatność przed spotkaniem.

Używaj słuchawek

Spotkania biznesowe często dotyczą wielu wrażliwych kwestii. Sporo z nich ma charakter poufny, nie jest może ściśle strzeżoną tajemnicą przedsiębiorstwa, ale raczej nie chciałoby wyjawiać na światło dziennego treści rozmów biznesowych. W takich sytuacjach warto nałożyć słuchawki. Przydadzą się one także wtedy, gdy chcesz oszczędzić Twoim domownikom uczestnictwa w Twoim spotkaniu.

Wyślij podsumowanie rozmowy

Krótkie podsumowanie spotkania jest dobrą praktyką niezależnie od tego czy jest to spotkanie na żywo czy wideokonferencja online. Kilka zdań podsumowania najważniejszych punktów odbytej rozmowy pozwala utwierdzić ostateczne stanowisko, wskazuje też na wysoki profesjonalizm.

Autor: https://streamonline.pl