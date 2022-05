Lordoza – jak bezpiecznie uprawiać sport z tą wadą postawy?

Lorodoza – czy można uprawiać sport przy tej wadzie postawy?

Pogłębiona lordoza – czyli wada postawy polegająca na nieprawidłowej krzywiźnie kręgosłupa w odcinkach szyjnym oraz lędźwiowym – wymaga konsultacji lekarza ortopedy oraz wdrożenia odpowiedniej terapii. W przypadku braku reakcji zaczynają pojawiać się liczne dolegliwości, takie jak: problemy z chodzeniem, ból w nadbrzuszu, silny ból kręgosłupa, a nawet kłopoty z oddawaniem stolca i moczu. Ważną rolę w leczeniu hiperlordozy (nadmiernego wygięcia kręgosłupa) lub hipolordozy (zbyt małej krzywizny na wspomnianych odcinkach kręgosłupa) odgrywa aktywność fizyczna. Dlatego osoby dotknięte tą wadą powinny zapewnić sobie codzienną dawkę ruchu. Aby sport przyniósł oczekiwane efekty, trzeba jednak zachować zasady bezpieczeństwa.

Lordoza – jaka aktywność fizyczna jest wskazana?

Nadmiernie wygięty kręgosłup nie stanowi przeciwwskazania do uprawiania sportu. Na pierwszym miejscu znajduje się gimnastyka korekcyjna zalecona przez fizjoterapeutę w ramach leczenia. Specjalista z pewnością pomoże dobrać zestaw ćwiczeń do stopnia zaawansowania wady. Oprócz tego można śmiało uprawiać inne dyscypliny sportu. Do bezpiecznych aktywności należą:

pływanie,

nordic walking,

spacery,

joga,

pilates,

jazda na rowerze – aby przyniosła korzyści dla zdrowia, trzeba zadbać o odpowiednie dopasowanie wysokości kierownicy i siodełka. Należy też unikać rowerów do szybkiej jazdy, które wymuszają jazdę w nienaturalnie pochylonej pozycji.

Do dyscyplin, których lepiej unikać, zaliczają się akrobatyka oraz gimnastyka artystyczna. Ćwiczenia na siłowni przyniosą pozytywne skutki tylko wtedy, gdy osoba dotknięta pogłębioną lordozą będzie ćwiczyła pod okiem doświadczonego trenera personalnego. Instruktor powinien znać stopień zaawansowania wady i układać plan treningowy zgodnie z aktualnymi zaleceniami lekarza.

Sport i lordoza – jakich zasad należy przestrzegać?

Aby osoba z wadą postawy mogła bezpiecznie uprawiać sport, musi przestrzegać określonych zasad. Jeśli decyduje się na zajęcia w klubie fitness, nie powinna wykonywać ćwiczeń, w których wymagane są takie pozycje, jak: kołyska, mostek, skłony w tył czy stanie na rękach. Najlepiej wybierać aktywności o charakterze rekreacyjnym, które nie obciążają kręgosłupa. Podstawowym celem każdej aktywności powinno być wzmocnienie mięśni pleców, a to możliwe jest tylko dzięki regularnym oraz usystematyzowanym działaniom. Najbezpieczniejsze aktywności to te praktykowane regularnie, w porozumieniu z lekarzem i fizjoterapeutą.