Czy warto stosować fugę do spoinowania kostki brukowej?

Kostka brukowa to jeden z materiałów, który jest najchętniej wybierany do utwardzanie nawierzchni. Możemy ją spotkać właściwie wszędzie, w parku, pod szkołą, na prywatnych posesjach czy pod supermarketem. Jej wytrzymałość i trwałość sprawiają, że stała się produktem uniwersalnym stosowanym nawet do budowy dróg. Należy jednak pamiętać, że ułożenie kostki czy płyt to nie koniec niezbędnych prac. Szczeliny pomiędzy poszczególnymi elementami należy jeszcze czymś wypełnić. Na rynku można kupić różne rodzaje spoin, a każda z nich ma inne właściwości. W tym artykule opowiem o tym czy warto stosować fugowanie kostki brukowej, sprawdzimy również, czym różnią się dostępne produkty.