Łóżko dla alergika - czego unikać?

Jakie łóżko dla alergika?

Nagromadzone w materacu lub koło łóżka alergeny w postaci kurzu i pyłu mogą prowadzić do zwiększonej reakcji alergicznej podczas snu. To z kolei powoduje problemy ze snem, prowadząc do rozkojarzenia, zmęczenia i rozdrażnienia. Warto zaopatrzyć się w odpowiednie łóżko, które ułatwi nam dbanie o przestrzeń alergika i jednocześnie o jego samopoczucie.