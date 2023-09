Lubelski oddział PKO Banku Polskiego z nowoczesnym wnętrzem

Oddział działa od 23 lat. Cała przestrzeń znajduje się na jednym poziomie, co stanowi duże ułatwienie dla osób z niepełnosprawnościami, starszych czy rodziców z dziećmi w wózkach. Przed placówką znajduje się duży i wygodny parking. Mocną stroną jest także sąsiedztwo licznych punktów handlowo-usługowych, przychodni zdrowia, placówek oświatowych oraz przystanków dla osób podróżujących komunikacją miejską.

- Jako największy bank w Polsce dostosowujemy swoje usługi i ofertę do preferencji oraz potrzeb naszych klientów. To właśnie klienci nas zmieniają – w ostatnich latach częściej wybierają kanały zdalne, głównie serwis transakcyjny i aplikację mobilną, do kontaktu z bankiem. Pamiętamy o tym również w oddziałach, które modernizujemy lub przenosimy do dogodniejszych lokalizacji. Pracujemy nad tym, aby placówki w nowej odsłonie spełniały wszystkie potrzeby klientów w jednym miejscu – z jednej strony klienci znajdą tutaj doradztwo i standardową obsługę oddziałową, a z drugiej otrzymują do swojej dyspozycji samodzielne stanowisko internetowe, w którym zlecą przelew, czy sprawdzą saldo rachunku. Oddział 6 w Lublinie to przykład takiej placówki – podkreśla Jak Karwański, Dyrektor lubelskiego Regionu Bankowości Detalicznej PKO Banku Polskiego.

Na ścianach można dostrzec elementy zieleni oraz piękną fototapetę. Całości wizerunku dopełniają donice z kwiatami. Nie znajdziemy tu ulotek i plakatów – wszystko to, co wcześniej mogliśmy przeczytać na papierowych ulotkach, zamieszczone jest na ogólnodostępnym ekranie. Ważną częścią placówki jest stanowisko samoobsługowe, dzięki któremu klient samodzielnie bądź z pomocą doradcy zaloguje się do swojego konta i sprawdzi saldo, historię rachunku itp.

- PKO Bank Polski to marka ponadczasowa. Nasi klienci, mieszkańcy pobliskich osiedli oraz klienci biznesowi, których obsługujemy, wiedzą, że zawsze jesteśmy dla nich dostępni, służymy pomocą, przeprowadzamy przez „trudne czas”. Jesteśmy stabilnym i pewnym partnerem z najlepszymi produktami. Nasi klienci nam ufają, doceniają zmiany zachodzące w PKO Banku Polskim i bardzo często wiążą się z nami na długie lata i całe pokolenia. Cieszę się, że od teraz możemy wykonywać naszą pracę w nowoczesnej i cyfrowej przestrzeni – podkreśla Agnieszka Dobrowolska, dyrektor 6 Oddziału 6 PKO Banku Polskiego w Lublinie.

Klienci do swojej dyspozycji mają 12 osobowy zespół, .. Oprócz podstawowych produktów jak konto czy pożyczka gotówkowa, doradcy podzielą się swoją wiedzą dotyczącą m.in. ubezpieczeń komunikacyjnych, a także nieruchomości. Ważnym elementem ich pracy jest również edukacja klientów w zakresie korzystania ze zdalnych kanałów dostępu do banku (np. aplikacja mobilna banku IKO) czy przestrzeganie przed zagrożeniami z obszaru cyberbezpieczeństwa.