Lubelskie – region o dużym potencjale dla rozwoju przedsiębiorczości

Około 125 mln zł to środki na preferencyjne pożyczki dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Celem tego wsparcia jest podnoszenie konkurencyjności oraz cyfryzacji w MŚP.

Pomimo, że o cyfryzacji i nowych technologiach wiele się mówi od dawna, to właśnie doświadczenia z ostatnich lat, zwłaszcza z czasu pandemii stały się głównym katalizatorem zmian w firmach. Przedsiębiorstwa zdają sobie sprawę z tego, że postęp technologiczny oraz wprowadzanie usprawnień cyfrowych ma nierozerwalny wpływ na poprawę innowacyjności i budowanie ich pozycji na rynku. Nie trzeba nikogo przekonywać, że jest to krok prowadzący do rozwoju digitalizacji w świecie polskiego biznesu, ale nie trzeba też udowadniać, że inwestycje w dostępność cyfrową wymagają kapitału.

Preferencyjne finansowanie dla firm z Lubelszczyzny to szansa na kapitał niezbędny dla ich dalszej transformacji, aby mogły one budować silny rynek wewnątrzregionalny, gdzie presja konkurencji w sposób naturalny wymusi działania proinnowacyjne, ukierunkowane na usprawnianie procesów, czy podnoszenie jakości oferowanych produktów i usług.

Środki unijne mają za zadanie wspierać innowacyjność oraz nowoczesne technologie w biznesie, dając impuls ekonomiczny dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców, działających w województwie.

Nowouruchomione pożyczki z Funduszy Europejskich na lata 2021-2027 (Pożyczka rozwojowa oraz Pożyczka rozwojowa z umorzeniem) pozwolą lubelskim firmom sfinansować inwestycje o wartości nawet do 2 milionów złotych. Pożyczka jest oprocentowana tylko na 2%. Środki można przeznaczyć na wprowadzenie nowych usług, produktów czy technologii. Co więcej pożyczkę można spłacać do 10 lat, a na 12 miesięcy zawiesić jej spłatę.

Aby szukać swojej szansy na dofinansowanie należy zgłosić się do jednego z Partnerów Finansujących Banku Gospodarstwa Krajowego. Ich lista z kontaktami oraz warunki udzielania pożyczek są dostępne na stronie www.bgk.pl/lubelskie.

Przyznanie Pożyczki rozwojowej oraz Pożyczki rozwojowej z umorzeniem uzależnione jest od pozytywnej analizy zdolności kredytowej oraz wymaganych zabezpieczeń. Materiał nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.