Lubelskie skorzysta jako pierwsze w Polsce

Poczucie mobilności odgrywa ważną rolę w naszym życiu. Uważa pan, że transport jest szansą dla osób, które na co dzień mają ograniczone możliwości związane z przemieszczaniem się?

– Bez wątpienia. Robiliśmy pewnego rodzaju badania i według nich, ale także innych źródeł osób, które na co dzień mają problemy z poruszaniem się różnego rodzaju, które już potrzebują wózka inwalidzkiego albo będą go potrzebowały lub innego sprzętu rehabilitacyjnego jest w Polsce nawet kilka milionów więc jesteśmy świadomi, że ta potrzeba jest naprawdę bardzo duża, a jedynym oknem na świat z jakiego korzystają jest Internet. Niestety decyzja o zakupie specjalistycznego sprzętu drogą internetową zazwyczaj kończy się zwrotem, a dana osoba rezygnuje z zakupu ponieważ jeśli chcemy zamówić większy sprzęt kurierem z możliwością zwrotu w momencie rozpakowania może się okazać, że nie spełnia naszych oczekiwań, nie będzie specjalnie przeszkolonej osoby, która przeprowadzi instruktaż istnieje niebezpieczeństwo, że nieprawidłowo użyjemy tego sprzętu to jeszcze będziemy musieli samodzielnie zapakować sprzęt do pudła lub na paletę i odesłać do danego sklepu. Nie ma co ukrywać jest to dosyć problematyczne dlatego też uważamy, że transport rozwiązuje ten problem. Niestety na obecną chwilę tylko dla mieszkańców województwa lubelskiego zamieszkałych w promieniu kilkudziesięciu km od naszej siedziby. Znamy przykłady osób, które dzięki temu, że wyszły ze swojej strefy komfortu otworzyły sobie drzwi do większego świata. Na naszych oczach życie tych osób uległo zmianie o 180 stopni. Czynności, które wcześniej sprawiały problem np. samodzielne zakupy teraz stały się możliwe bez asysty osób trzecich. Jednym słowem marzenie o niezależności stało się rzeczywistością.

To już prawie rok od kiedy CWI mieści się w nowej lokalizacji. Czy z perspektywy czasu uważa Pan, że to była właściwa decyzja?

– Oczywiście, jak najbardziej. Ten pomysł rodził się w nas bardzo długo. Zastanawialiśmy się tylko czy podołamy z logistyką, gdyż wiele osób odradzało nam zakładanie sklepu stacjonarnego. Teraz widzimy, że to była słuszna decyzja. Przyjeżdżają do nas osoby z całej Polski. Wniosek jest jeden takie miejsce jest potrzebne. Przed nami jeszcze bardzo dużo pracy i zdajemy sobie z tego sprawę. Sklep do prawidłowego funkcjonowania potrzebuje dużej ilości klientów, ale niestety 90% społeczeństwa nie zdaje sobie sprawy z tego co my tak naprawdę robimy, że nie jesteśmy zwykłym sklepem medycznym jak wiele innych w tym kraju dlatego sięgamy do kolejnych narzędzi, aby uświadomić społeczeństwo, że osób z niepełnosprawnością ruchową jest naprawdę dużo, a jedyne co musimy zrobić to umożliwić im prawidłowe funkcjonowanie w maksymalnie zbliżonym standardzie. Mamy nadzieję, że niedługo cała Polska stanie się dostępna dla użytkowników wózków.

Dziękuję bardzo za inspirującą rozmowę i oczywiście życzę dalszych sukcesów w dążeniu do rozwoju.