Lublin ma kolejnego szczęśliwca! Wygrana ponad 400 tysięcy złotych w Eurojackpot!

Lublin po raz kolejny stał się miejscem wielkiej wygranej! W losowaniu Eurojackpot z 25 lutego padła imponująca suma 400 059,30 zł, którą zgarnął szczęśliwiec, odwiedzając kolekturę Lotto przy ul. Turystycznej 1.

To kolejna pokaźna wygrana w mieście, choć do rekordu sprzed kilku lat jeszcze daleko – w 2020 roku w Lublinie padła historyczna wygrana w Lotto w wysokości 23 769 336,10 zł. Tym razem jednak los uśmiechnął się do kogoś, kto postawił na Eurojackpot, popularną europejską loterię przyciągającą graczy wysokimi kumulacjami.

Choć zwycięzca pozostaje anonimowy, jedno jest pewne – jego życie właśnie się zmieniło. Serdecznie gratulujemy wygranej i przypominamy, że każdy może spróbować swojego szczęścia w kolekturach Lotto, na stronie www.lotto.pl oraz w aplikacji mobilnej. Może następnym razem fortuna uśmiechnie się właśnie do Ciebie?