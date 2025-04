Lublin ostoją akademickiego pływania

Przed nami jedna z liczniej i najmocniej obsadzonych imprez w kalendarzu Akademickich Mistrzostw Polski. W sobotę i niedzielę 5-6 kwietnia 2025 roku na pływalni AQUA Lublin odbędzie pasjonująca walka o medale i rekordy. Na listach startowych widnieje 1046 zawodniczek i zawodników reprezentujących 86 uczelni z całej Polski. Wśród nich są uczestnicy igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i Europy, medaliści Uniwersjad a także mistrzostw Polski. Z pewnością będzie komu kibicować.

– Ogromnie nas cieszy bardzo duże zainteresowanie Akademickimi Mistrzostwa Polski w pływaniu. Serdecznie zapraszamy na bloki finałowe, które odbędą się w sobotę i niedzielę po południu. Ceremonia otwarcia została zaplanowana na 5 kwietnia o godzinie 15:00. Jak co roku staramy się najlepiej jak umiemy przygotować mistrzostwa. Mamy nadzieję, że spełnimy większość oczekiwań zawodników, a zawody w Lublinie będą kojarzone z dobrą organizacją, fajną atmosferą i mile spędzonym czasem – mówiła Natalia Trybulska, organizatorka AMP w Lublinie.

Rywalizacja będzie toczyć się na pływalni 25-metrowej. W programie znajdą się takie konkurencje 50, 100 i 200 m stylem dowolnym, klasycznym, motylkowym i grzbietowym oraz 100 i 200 m stylem zmiennym, a także rywalizacja sztafet 4×50 m stylem dowolnym, stylem zmiennym i w sztafecie mieszanej stylem zmiennym.

Dwóch złotych medali wywalczonych przed rokiem bronić będzie studentka Uniwersytetu Warszawskiego - Barbara Mazurkiewicz, która zwyciężyła na 50 i 100 m stylem klasycznym. Dublet wywalczyła wtedy też Kinga Paradowska (WSG Bydgoszcz), która wygrywała na 100 m stylem zmiennym i 200 m stylem klasycznym. Powtórzyć sukces będzie chciała Julia Maik (Uniwersytet Kaliski), zdobywczyni pierwszych miejsc na 50 stylem dowolnym i motylkowym.

Miejscowi kibice z pewnością będą trzymać kciuki za Adelę Piskorską - złotą medalistkę uniwersjady z Chengdu i medalistkę mistrzostw Europy, która rok temu wygrała AMP na 50 m stylem grzbietowym i 200 m grzbietem. To nie koniec, bo na listach jest m.in olimpijka z Paryża Laura Bernat - studentka Uniwersytetu Warszawskiego i zawodniczka tamtejszego klubu AZS. Na medal z pewnością liczyć będzie też olimpijka Paulina Peda (AWF Katowice), która jest rekordzistką Polski na 100 m stylem grzbietowym na długim basenie (59.75).

Wśród mężczyzn popłynie medalista mistrzostw Europy i mistrzostw świata, a także olimpijczyk z Paryża - Ksawery Masiuk. Student Uniwersytetu Warszawskiego przed rokiem wygrywał w Lublinie na 50 m stylem grzbietowym i 200 m stylem zmiennym. W stawce jest też kolejny zawodnik z bogatym dorobkiem medalowym - Jakub Majerski (AWF Katowice). Mistrz uniwersjady z Chengdu tym razem będzie bronić będzie złota podczas AMP na 100 m stylem motylkowym. Na wysokie miejsce z pewnością liczy Adrian Jaśkiewicz (UW Warszawa), czyli srebrny medalista uniwersjady w Chengdu na 100 m stylem motylkowym i uczestnik igrzysk w Paryżu w sztafecie.

Dodajmy, że w klasyfikacji drużynowej uczelni w roli obrońców tytułu występują studenci AWF Katowice. Natomiast wśród pań o kolejny triumf walczyć będą pływaczki Uniwersytetu Warszawskiego.

– Lublin jest miastem studenckim i w kolejnym roku organizuje najważniejszą i jedną z największych akademickich imprez sportowych. Na przestrzeni dekady po raz siódmy robimy Akademickie Mistrzostwa Polski w pływaniu. W zeszłym roku mówiliśmy zawodnikom i trenerom, że nie planujemy robić ich po raz kolejny. To od nich dostaliśmy mnóstwo miłych słów i próśb o to, by znów zorganizować te zawody. Cieszymy się, że Akademicki Związek Sportowy w kolejnym rok nam zaufał i przyznał te mistrzostwa. Nie udałoby się ich zrobić na tak wysokim poziomie, gdyby nie wsparcie Miasta Lublin i Województwa Lubelskiego – zaznacza Piotr Rejmer, dyrektor Klubu Środowiskowego AZS Lublin.

Także podczas tych zawodów wręczone zostaną memoriałowe nagrody przypominające o bohaterach AZS sprzed lat. Najlepsza zawodniczka otrzyma wyróżnienie im. Ewy Estreicher - pierwszej azetesiaczki z tytułem pływackiej mistrzyni Polski. Najlepszy mężczyzna zostanie uhonorowany nagrodą im. Jerzego Iwanowa-Szajnowicza - polskiego i greckiego bohatera II wojny światowej.

Organizatorem Akademickich Mistrzostw Polski w pływaniu jest Klub Środowiskowy AZS Lublin. Partnerami strategicznym wydarzenia są Miasto Lublin oraz Województwo Lubelskie z marką Lubelskie – Smakuj Życie! Z dumą wspieramy sport. Partnerami mistrzostw są Totalizator Sportowy – właściciel marki LOTTO, Lubelskie Centrum Konferencyjne i Akademickie Centrum Szkolenia Sportowego w Lublinie. AMP w Lublinie przeprowadzane są pod Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego i Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka.

Partnerem Akademickich Mistrzostw Polski jest Ministerstwo Sportu i Turystyki.