Lublin stolicą polskiej energetyki – przed nami XIV edycja Targów Energetycznych ENERGETICS

Dlaczego warto wziąć udział?

Przez trzy dni Wystawcy Targów ENERGETICS zaprezentują liczne rozwiązania z obszaru innowacji i rozwiązań stosowanych w sektorze szeroko rozumianej energetyki, wśród których można wymienić m. in.: produkty, systemy i usługi związane z sieciami energetycznymi, rozdziałem energii elektrycznej, ciągłością zasilania i bezpieczeństwem energetycznym, urządzenia zabezpieczeniowo-sterownicze, pomiarowe, aparaturę łączeniową, elektroenergetyczną, stacje transformatorowe, osprzęt elektrotechniczny, rozdzielnice, kable, złącza, przekaźniki, oprogramowanie i rozwiązania IT, kompleksowe prace elektroenergetyczne, a także systemy odgromowe. Targi ENERGETICS to jedna z niewielu okazji do nawiązania kontaktów z liderami branży energetycznej i elektroenergetycznej, poznania nowości produktowych i analizy oferowanych rozwiązań, a także podniesienia kwalifikacji zawodowych. Wizytę na Targach Energetycznych ENERGETICS powinien zaplanować każdy elektryk, elektromonter, energetyk, specjalista ds. automatyki czy utrzymania ruchu. Wydarzenie jest też pozycją obowiązkową w kalendarzu kadry zarządczej ds. techniczno-energetycznych.