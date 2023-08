Magiczny dywan do przedszkola - sposób na aktywność dzieci

Multimedialna rzeczywistość sposobem na zaktywizowanie – dlaczego dywany interaktywne to dobry pomysł?

Zajęcia przedszkolne są starannie planowane tak, by wypełniały je różnorodne aktywności. Poza treningami ruchowymi, czytaniem książek czy wykonywaniem prac manualnych coraz chętniej korzysta się z rozwiązań multimedialnych takich jak choćby podłogi interaktywne. Pedagodzy mają do wyboru pełen wachlarz możliwości m.in. popularne roboty do kodowania, tablice czy dywany interaktywne do przedszkola. Magiczny dywan 4.0 jest obecnie jednym z najchętniej wybieranych sprzętów pośród wszystkich podłóg interaktywnych dostępnych w Polsce. Urządzenie wprowadziło rewolucję w podejściu do nowoczesnej edukacji.

Podłoga interaktywna wyposażona jest we wszystkie niezbędne elementy – projektor, czujnik ruchu, głośniki oraz komputer, dzięki czemu jest łatwy i intuicyjny w obsłudze. Obraz przeniesiony na podłogę zdecydowanie zachęca do wspólnych aktywności.

Dywan interaktywny to tysiące nowych możliwości

Magiczna podłoga to stworzone przez ekspertów pakiety aplikacji, dzięki którym dzieci rozwijają koordynację wzrokowo-ruchową, zdolności motoryczne czy wyobraźnię. Sterowanie rozgrywką za pomocą ruchów, wpływa pozytywnie na rozwój fizyczny. Dywan interaktywny w przedszkolu spełnia swoją rolę na trzech głównych płaszczyznach – edukacyjnej, rozrywkowej i rehabilitacyjnej. Uczniowie mogą uczestniczyć w zadaniach indywidualnie jak i grupowo co jest dodatkowym atutem. Magiczny dywan to narzędzie które pobudzi ciekawość dzieci, a przy okazji efektywna nauka wzniesie się na wyższy poziom.