Majówka 2023 kierunek Londyn!

Przez wiele lat Wielka Brytanii, a więc i Londyn, był celem wyjazdów zarobkowych i turystycznych wielu Polaków. Jeśli ominęła Cię przyjemność zobaczenia tego miasta, to może czas to nadrobić? Pamiętaj tylko, by przed wyjazdem zadbać o swoje bezpieczeństwo i kupić ubezpieczenie turystyczne – jego zalety poznasz na https://mubi.pl/ubezpieczenie-turystyczne/.

Co warto zobaczyć w Londynie?

Ta metropolia liczy niecałe 9 mln mieszkańców i zajmuje powierzchnię 1572 km². Miasto to istniało już za czasów Imperium Rzymskiego, gdy nosiło nazwę Londinium. Obecnie to centrum kulturalne i finansowe świata, które było w końcu stolicę Imperium Brytyjskiego nad którym, jak mówiono, nigdy nie zachodzi słońce.

Jak podają władze miasta, w 2022 roku Londyn odwiedziło 11,2 miliona turystów. Jakie atrakcje mogli oni zobaczyć podczas wycieczki?

Pałac Westminsterki i Big Ben – ten neogotycki pałac jest siedzibą Izby Gmin, Izby Lordów oraz powiązanych urzędów. Został wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Wprawdzie jego budowa rozpoczęła się w 1016 roku, ale budynek w obecnym stanie to wynik pożaru i odbudowy w połowie XIX wieku. Leżący nad Tamizą obiekt słynie także z wieży zegarowej Big Ben, która od 12 września 2012 roku oficjalnie nosi nazwę Elizabeth Tower na cześć Elżbiety II.

Tower Bridge – najbardziej znany most w Londynie to konstrukcja z 1984 roku, którą wyróżniają dwie wieże, pomiędzy którymi znajdują się kładki dla pieszych (na wysokości 34 metrów nad jezdnią). To most zwodzony, który umożliwia przepłynięcie statkom oceanicznym w górę rzeki.

Muzeum Historii Naturalnej – znajduje się w budynku ukończonym w 1880 roku i ma w swojej kolekcji ponad 70 milionów eksponatów, które wystawiane są w 5 działach: botanika, mineralogia, zoologia, paleontologia i entomologia.

Atrakcje dla miłośników literatury i filmu – będąc w Londynie, koniecznie trzeba odwiedzić miejsca związan e z 2 kultowymi postaciami: Sherlockiem Holmesem i Harrym Potterem. Chodzi o Muzeum Sherlocka Holmesa przy Baker Street, studio Warner Bros (kręcono tam filmy o Harrym Potterze, jest wiele rekwizytów i pamiątek związanych z filmem) czy dworzec King’s Cross z peronem 9 i ¾ .

Wizyta na stadionie piłkarskim – Londyn jest siedzibą wielu znakomitych klubów piłkarskich najbogatszej (pewnie też najlepszej) ligi piłkarskiej świata, czyli Premier League. Z pewnością warto wybrać się na stadion Arsenalu Londyn (Emirates Stadium), ponieważ to obecnie najlepiej grająca drużyna w Anglii. Warto jednak dać szansę także Chelsea, Tottenhamowi, West Hamowi United (w bramce Łukasz Fabiański), Crystal Palace, Fulham czy rewelacyjnemu w tym sezonie niewielkiemu klubowi Brentford .

Oczywiście to tylko kilka atrakcji, wśród których każdy może znaleźć coś dla siebie. Nie zapominajmy choćby o tak prozaicznej rzeczy jak londyńskie puby!

Uwaga na koronację!

Jeśli mowa o Wielkiej Brytanii to na myśl przychodzi od razu monarchia i rodzina królewska. Tak się składa, że na 6 maja 2023 roku zaplanowana jest koronacja króla Karola III. Z jednej strony to świetna okazja, by przyjrzeć się, jak brytyjczycy reagują na całą ceremonię, a może nawet wziąć udział w niej na jednej z londyńskich ulic.

Należy jednak pamiętać, że w tym czasie dostęp do niektórych atrakcji będzie ograniczony lub całkowicie niemożliwy – mowa tutaj o dniach od 25 kwietnia do 7 maja. Dlatego do tej pory nie wspomnieliśmy o takich atrakcjach Londynu jak Pałac Buckingham czy Opactwo Westminsterskie.

Ubezpieczenie dobrze dobrane

Nawet na kilkudniowy wyjazd do Londynu zaleca się wykupienie ubezpieczenia turystycznego. Co powinno ono zawierać?

Ubezpieczenie turystyczne na podróż za granicę zawiera zawsze ubezpieczenie kosztów leczenia i assistance. Dodatkowo warto rozważyć dobranie NNW podróżnego i OC w życiu prywatnym, a także ubezpieczenie bagażu – wymienia Tomasz Sowa redaktor w mubi.pl.

Przed wyborem ubezpieczenia zawsze warto zajrzeć do warunków ochrony, a więc zakresu i wyłączeń. Dobrze zapoznać się także z działaniem konkretnych ubezpieczeń, na przykład o ubezpieczeniu bagażu przeczytasz więcej na stronie https://mubi.pl/poradniki/ubezpieczenie-bagazu/.

Pamiętaj, że to nie cena ubezpieczenia jest najważniejsze. Bardzo istotne są sumy ubezpieczeń, które określają górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela, czyli ile maksymalnie wypłaci odszkodowania lub do jakiej kwoty pokryje koszty leczenia czy hospitalizacji. Dopłacenie 20 czy 30 zł do lepszego pakietu ochrony zdecydowanie ma sens – zwłaszcza że dzisiaj tyle kosztuje kilogram pomidorów!