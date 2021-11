Majtki chłonne, wkładki urologiczne, pieluchomajtki – refundacja NFZ

Zlecenie na refundowane przez NFZ wkładki urologiczne, pieluchomajtki, majtki chłonne czy inne środki higieniczne dla osób z NTM może być obecnie wystawione w ramach teleporady i automatycznie potwierdzone w Narodowym Funduszu Zdrowia – bez udziału pacjenta. A co z realizacją takiego dokumentu? To także można obecnie załatwić bez wychodzenia z domu. Mając unikalny numer identyfikacyjny zlecenia, który otrzymuje się (podobnie jak e-recepty czy e-skierowania) SMSem i/lub e-mailem, wystarczy telefonicznie skontaktować się z producentem i dostawcą produktów chłonnych dla pacjentów z inkontynencją. Najlepiej zadzwonić na bezpłatną infolinię firmy HARTMANN (tel. 800 26 96 36), która – bazując na numerze refundacyjnego zlecenia – zrealizuje zamówienie, dostarczając produkty wprost do domu pacjenta (lub pod inny wskazany przez niego adres) w ciągu 24 (maksymalnie 48) godzin. Opcja bezpieczna dla osób starszych, wygodna dla opiekunów pacjentów niepełnosprawnych i oszczędzająca wszystkim cenny czas. Zaopatrzenie w chłonne środki higieniczne z refundacją NFZ jest dziś szybsze i prostsze niż kiedykolwiek.