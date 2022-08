Makijaż permanentny - co warto o nim wiedzieć

Co to jest makijaż permanentny?

Makijaż permanentny (mikropigmentacja) to w dużym uproszczeniu forma tatuowania elementów twarzy takich, jak usta oraz oprawa oczu. Cechuje go mniejsza inwazyjność i trwałość, jak przy klasycznej formie tatuażu. Pigment wprowadzany jest pod skórę o wiele płyciej (0,3 - 0,5 mm), co powoduje, że z upływem czasu zaczyna płowieć i w końcu całkiem zanika. Trwałość efektu zależy od wielu czynników. Makijaż permanentny utrzymuje się z reguły od 2 do 5 lat. Zabieg wykonuje się bardzo cienką igłą, a całość wykonywana jest w znieczuleniu miejscowym.

Jak przebiega zabieg wykonania makijażu permanentnego?

Planowanie wykonania mikropigmentacji należy zacząć od wyboru profesjonalnego gabinetu kosmetycznego. Sam zabieg rozpoczyna się od konsultacji, w czasie której linergistka wyklucza wszelkie przeciwwskazania do makijażu. Następnie wykonuje rysunek próbny tradycyjnymi kosmetykami, co pozwala na ocenę efektu końcowego.

Następnie miejscowo znieczula rejon, w którym zamierza wprowadzić barwiki. Sam zabieg trwa od 1 do 3 godzin, w zależności od miejsca tatuowania (usta, brwi, powieki) i stopnia skomplikowania.

Po 2-3 dniach zaczynają pojawiać się strupki i złuszczenia w miejscach tatuowanych. Jest to normalny proces. Po około 3-4 tygodniach skóra powinna ulec całkowitemu zagojeniu. Jest to moment, w którym ponownie odwiedza się gabinet kosmetyczny. Dokonuje się wtedy korekty i ewentualnych "dopełnień" makijażu permanentnego. Wymaga to poświęcenia od 30 minut do 2 godzin.

Ważne jest, aby zabieg był wykonany przez linergistkę z doświadczeniem. Końcowy efekt, jeśli nie będzie spełniał oczekiwań, jest bardzo trudny do skorygowania. Często niestety może to się wiązać wręcz z bolesną, laserową ingerencją.

Dlaczego nie zawsze można poddać się zabiegowi?

Tak, jak w przypadku większości zabiegów wymagających głębszej ingerencji w ciało, tak i przy makijażu permanentnym trzeba wziąć pod uwagę, że nie zawsze można się na niego zdecydować. Podstawowe przeciwwskazania to: infekcje (bakteryjne, grzybicze), uszkodzenia skóry, blizny, ciąża i karmienie piersią, chemioterapia, choroby zakaźne, poparzenia słoneczne, sztuczne rzęsy, botoks (świeży), itp.

Makijaż permanentny powinien ozdabiać twarz i podkreślać jej walory oraz być komfortową alternatywą dla codziennego make-up'u.

Artykuł powstał przy współpracy z karolina-kumanska.pl