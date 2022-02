Małopolska z dzieckiem – tu nie da się nudzić

Jak zaplanować wypoczynek z dzieckiem

Każdy rodzic doskonale wie, że wypoczynku z dzieckiem nie da się nigdy zaplanować w stu procentach. Zawsze może się wydarzyć coś nieprzewidzianego, co pokrzyżuje tworzony plan. Co nie znaczy, że nie warto tego robić. Wyjazd całkowicie w ciemno do jakiegoś nieznanego wcześniej miejsca może się skończyć albo nerwowymi poszukiwaniami pod hasłem „co tu można robić” albo ominięciem jakiejś atrakcji. Nie bez znaczenia jest też znalezienie odpowiedniego noclegu.

Jak zacząć przygotowania do wyjazdu z dziećmi? Przede wszystkim wybrać region, który oferuje możliwości spędzania czasu adekwatne do wieku najmłodszych i ich zainteresowań. Warto przejrzeć blogi dotyczące podróżowania z dziećmi i strony lokalnych organizacji turystycznych i wybrać to, co najlepsze. Jak powszechnie wiadomo pogoda w Polsce potrafi płatać. Dlatego dobrze jest mieć przygotowane opcje spędzania czasu zarówno na powietrzu, jak i w obiektach.

Dzieci uwielbiają wszelkiego rodzaju aktywności, chcą być w ruchu, nie lubią stagnacji. Dlatego odpowiednie dla nich jest spędzanie czasu na świeżym powietrzu, wszelkiego rodzaju parki tematyczne i rozrywki, obiekty oferujące warsztaty, zwiedzanie z elementami przygody, a także wędrówki piesze, wycieczki rowerowe czy kajakowe.

Małopolska - świetny wybór na rodzinny wypoczynek

Małopolska to region, który oferuje wszystko to, co potrzebne do wypoczynku z dziećmi. W pełnym zabytków Krakowie nie brakuje miejsc, które zainteresują najmłodszych, pozwalających na zwiedzanie dostosowane do zainteresowań i temperamentu najmłodszych. Także znajdujące się niedaleko stolicy regionu kopalnie soli i zamki mają oferty przystosowane do zwiedzania z dziećmi. Atutem regionu jest ogrom możliwości aktywnego spędzania czasu. Tatry, Pieniny, Beskidy, okolice Ojcowa, Dolinki Podkrakowskie to miejsca, gdzie znajdą się szlaki piesze i rowerowe odpowiednie do pokonywania z dziećmi. Do tego największy w Polsce park rozrywki Energylandia, który może być zarówno doskonałym zwieńczeniem wyjazdu, jak i celem wypadu z noclegiem w pobliskim kompleksie wypoczynkowym westerncamp.pl.

Co ważne dla Rodziców, w Małopolsce można też znaleźć pełny wybór miejsc noclegowych, a właściciele obiektów dbają by były one przyjazne dzieciom. Pokoje rodzinne, place zabaw, możliwość wypożyczenia gier i zabawek, a w niektórych miejscach także animacje dla najmłodszych to obecnie standard. Są też miejsca, które wyróżniają się na tle innych bo same w sobie są atrakcją. Bo czy będzie coś równie fascynującego dla dziecka jak nocleg w indiańskiej wiosce? Spójrzcie na stronę https://westerncamp.pl/tipi/ - takie miejsce zapadnie w pamięć równie głęboko jak spędzony z rodzicami czas.