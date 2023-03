Marzysz o wakacjach na wodzie? Czarter jachtów jest dla każdego!

Co to jest czarter?

Zanim zaczniesz przeglądać atrakcyjne destynacje rejsowe, poznaj podstawowe pojęcia z branży jachtowej, które ułatwią Ci poruszanie się po stronach oferujących rozmaite formy wakacji na wodzie. Podstawowym określeniem, bez znajomości którego nie wkroczysz do świata morskich przygód, jest czarter. Tym sformułowaniem określa się po prostu wynajęcie jednostki. Chociaż najpopularniejsze mogą się wydawać czartery jachtów, to umowa czarterowa może dotyczyć też żaglówki, motorówki czy katamaranu.

Czarterowanie pod względem formalnym jest nieco podobne do wynajmowania samochodu. W umowie określa się wszystkie podstawowe informacje, czyli między innymi: model jednostki, wielkość, koszt czarteru i wysokość dodatkowych opłat, okres oraz miejsce rozpoczęcia i zakończenia czarteru. Co ważne, dokonanie odbioru jednostki w jednej marinie wcale nie oznacza, że wracając z rejsu, jacht trzeba będzie zacumować w tym samym miejscu.

Pierwszy czarter jachtu – czy to opcja dla amatorów?

Wiesz już, czym jest czarter jachtów, a jakie jednostki firmy oferują armatorom? Szeroka oferta modeli to kolejny argument, który potwierdza, że czarter jachtów jest dla każdego. Nie musisz – chociaż oczywiście możesz – zdecydować się na luksusowy dwupokładowy katamaran z platformą kąpielową. W ofercie firm czarterowych, np. Glob Tourist, znajdziesz fantastyczne, dobrze wyposażone jachty idealne do rozpoczęcia swojej przygody z wypoczynkiem na wodzie.

Opcja z wynajęciem skippera to doskonała propozycja na pierwszy rejs. nawet jeśli Ty lub ktoś z Twoich znajomych ma patent, po praz pierwszy lepiej udać się w rejs z doświadczonym żeglarzem. Jeśli czujesz się na siłach, możesz wybrać komfortową jednostkę wyposażoną w roller żagli, autopilota, locje interesujących Cię akwenów i GPS z mapami – z pewnością ułatwią Ci żeglugę.

Tani czarter – pomysł na wakacje dla każdego

Chociaż pomysł wynajęcia jachtu w pierwszej chwili może się wydawać ekstrawagancki i kosztowny, to nie musi kwalifikować się do żadnego z tych epitetów. Oczywiście wypożyczenie luksusowego katamaranu na długi czas, z załogą i dodatkowymi udogodnieniami będzie kosztowne, ale czarter niewielkiej jednostki do rekreacyjnego rejsu na kilka dni jest naprawdę atrakcyjną wakacyjną opcją nawet dla urlopowiczów o mniej zasobnych portfelach.

Na pewno zapłacisz mniej, jeśli wybierzesz się w rejs poza sezonem i w kilka osób. Wypatruj też promocji – wiele agencji i firm oferuje atrakcyjniejsze ceny w opcji first lub last minute. Na cenę wpływ ma oczywiście między innymi klasa jednostki, wyposażenie, rocznik i model. Dodatkowym kosztem jest też wynajęcie skippera. Nim podejmiesz decyzję o czarterze, poproś o szacowaną wycenę i poradę w kwestii różnych zmiennych mogących obniżyć koszty. Kompetentni pracownicy doradzą Ci, które kwestie są najistotniejsze, a które aspekty mają drugorzędne znaczenie. Odpowiednio dobierając elementy wyposażenia, termin i destynację, każdy będzie w stanie zaplanować rejs odpowiadający marzeniom i mieszczący się w budżecie. Bez wątpienia wakacje na jachcie to opcja dla każdego!