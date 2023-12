Maści przeciwbólowe i przeciwzapalne – podwójna moc w jednym produkcie

Materiał powstał we współpracy z Haleon

Czym są maści przeciwbólowe i przeciwzapalne?

Maść przeciwbólowa i przeciwzapalna to stosowany miejscowo wyrób medyczny lub lek. W przeciwieństwie do farmaceutyków o jednym, określonym działaniu, ma znacznie szersze zastosowanie. Pozwala bowiem złagodzić lub całkowicie wyeliminować stan zapalny na danym obszarze ciała, a jednocześnie pozbyć się uciążliwych dolegliwości bólowych. Wiele produktów tego typu wykazuje również działanie przeciwobrzękowe.

W jaki sposób działają maści przeciwbólowe i przeciwzapalne? W ich składzie znajdują się substancje czynne, które wpływają znieczulająco na nerwy, a jednocześnie blokują wydzielanie przez organizm związków chemicznych, które są odpowiedzialne za powstawanie stanów zapalnych. Do najczęściej stosowanych substancji czynnych o udowodnionej skuteczności należą m.in. ibuprofen i diklofenak.

Korzystanie z maści przeciwbólowych i przeciwzapalnych nie zawsze jest wskazane. Przed zastosowaniem takiego preparatu warto upewnić się, że nie zawiera on składników, na które jesteś uczulony lub takich, które reagują w sposób niepożądany z lekami, które przyjmujesz na stałe. Szczególna ostrożność przy stosowaniu tego typu leków zalecana jest kobietom w ciąży i osobom z chorobami przewlekłymi. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Jak powstaje stan zapalny?

Stan zapalny to reakcja obronna organizmu na niekorzystne bodźce, takie jak urazy czy infekcje. Po rozpoznaniu zagrożenia układ odpornościowy organizmu rozpoczyna proces jego neutralizacji. Dochodzi wówczas do uwolnienia się określonych związków chemicznych oraz miejscowego rozszerzenia się naczyń krwionośnych. Komórki odpornościowe migrują do uszkodzonego obszaru, gdzie neutralizują patogeny.

Jeżeli zagrożenie nie zostanie usunięte dostatecznie szybko, chwilowy stan zapalny może przybrać formę przewlekłą, np. reumatoidalne zapalenie stawów. Znacznie częściej problem tego typu występuje jednak epizodycznie, np. w wyniku stłuczenia mięśnia czy skręcenia stawu. Częste obszary występowania stanów zapalnych to kark, plecy (kręgosłup), dłonie (palce), kolana, biodra i stopy.

Kiedy stosować maści przeciwbólowe i przeciwzapalne?

Maści przeciwbólowe i przeciwzapalne mogą być używane wyłącznie miejscowo, poprzez podanie na skórę. Ważne, aby tkanki w miejscu aplikacji były nienaruszone – preparatów tego typu nie stosujemy na rany lub ciało podrażnione w żaden inny sposób.

W jakich sytuacjach maść przeciwbólowa i przeciwzapalna jest skuteczna? Możesz ją zastosować na ból mięśni po intensywnym wysiłku fizycznym, np. gdy czujesz zmęczenie po treningu lub pracy fizycznej. Preparat tego typu sprawdzi się również w łagodzeniu bólu wynikającego z długotrwałego napięcia mięśniowego. Takie napięcie często odczuwane jest w okolicach karku i stanowi następstwo długotrwałego stresu.

Maści przeciwbólowe i przeciwzapalne są skuteczne w łagodzeniu dolegliwości związanych z ostrymi lub przewlekłymi zapaleniami stawów, a także z ich zwyrodnieniami. Oprócz tego można je stosować doraźnie po urazach, takich jak zwichnięcia czy skręcenia stawów. Innym zastosowaniem jest kojenie bólów przeciążeniowych, wynikających np. z kontuzji sportowych lub długotrwałego utrzymywania niewygodnej pozycji ciała.

Warto zwrócić uwagę, że dolegliwości w obrębie mięśni lub stawów mogą mieć również przyczyny pośrednie. Należą do nich przede wszystkim siedzący tryb życia oraz niedobór aktywności fizycznej. Czynnikami ryzyka są również nadwaga i otyłość, palenie papierosów oraz dieta uboga w składniki odżywcze.

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.