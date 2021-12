Meble drewniane do salonu – dlaczego warto się na nie zdecydować?

Meble drewniane dają bardzo szerokie możliwości aranżacyjne. Drewniany stół w wersji rozkładanej jest niezwykle praktycznym rozwiązaniem, które doskonale sprawdzi się w małych salonach. Źródło: https://meblepotocki.pl/

Salon – wizytówka mieszkania

Przedpokój często jest uznawany za wizytówkę mieszkania. To pierwsze miejsce, które widzą nasi goście, i przestrzeń, która wita nas po powrocie do domu. Jednak nie spędzamy w nim dużo czasu, w przeciwieństwie do salonu. To w pokoju dziennym toczy się życie domu – zapraszamy do niego odwiedzające nas osoby, siadamy w nim wspólnie z najbliższymi przy stole, a wieczorami relaksujemy się podczas seansu ulubionego filmu czy serialu.

Dlatego warto stworzyć z salonu miejsce, w którym będzie chciało się spędzać czas. Takie, do którego nie będziemy mogli się doczekać, aby zaprosić gości. Dobrym pomysłem jest więc wybranie do niego ponadczasowych mebli. W tej roli doskonale sprawdzają się właśnie te wykonane z drewna. Prezentują się szlachetnie, wprowadzają do salonu element elegancji, ale jednocześnie pozwalają uczynić go bardziej przytulnym.

Doskonałe dopasowanie

Meble drewniane stwarzają różnorodne możliwości aranżacyjne. Wiele osób myśląc do nich, ma od razu przed oczami drewno w jednym czy kilku kolorach. To jednak całkowicie niezgodne z prawdą!



Meble drewniane, które znajdziemy dziś w sklepach, występują w bogatej gamie kolorystycznej. Oznacza to, że z łatwością można znaleźć doskonale pasujące do salonu meble. Wystarczy dobrać je do swoich indywidualnych potrzeb i gustu, tworząc w ten sposób idealne zestawienie z pozostałymi elementami wnętrza.

Bliżej natury

Drewno w domu to także możliwość obcowania z naturą na co dzień. Coraz więcej osób szuka rozwiązań, aby włączyć ją do swojego życia, o co ciężko jest mieszkając w mieście i nie mając zbyt wiele wolnego czasu. Mebel wykonany z drewna poza tym, że będzie ozdabiał wnętrze salonu, może stać się także elementem wnoszącym do niego kawałek natury, której tak bardzo łakniemy.

O jakich meblach drewnianych do salonu nie można zapomnieć?

Wyposażenie salonu zależy od naszych indywidualnych potrzeb. Jest jednak kilka mebli drewnianych, które pozwalają stworzyć z niego funkcjonalną przestrzeń. Oto one.

Doskonale dopasowany stół drewniany do salonu

Jednym z najważniejszych punktów salonu jest stół. Często to właśnie on stanowi punkt centralny w salonie, szczególnie jeśli w domu nie ma osobnego miejsca do spożywania posiłków. Niektóre osoby celowo umieszczają stół w salonie, nawet jeśli mają jadalnię, bo uwielbiają klimat, jaki powstaje przy przyjmowaniu gości i wspólnym spożywaniu posiłków właśnie w pokoju dziennym.

Stół drewniany do salonu musi wyróżniać się kilkoma cechami. Przede wszystkim powinien być solidny i wytrzymały. W związku z tym częstym wyborem są modele m.in. z drewna jesionowego, bukowego, dębowego lub olchowego. Wysoka jakość tych materiałów gwarantuje trwałość mebla przez lata.

Stół do salonu powinien mieć także odpowiedni rozmiar, aby pomieścił przyjmowanych przez nas regularnie gości. Jednocześnie jego wielkość nie może być zbyt duża, szczególnie jeśli mamy salon niewielkich rozmiarów. Świetnym wyborem w tym przypadku mogą okazać się rozkładane stoły drewniane, które w szybki sposób można powiększyć, a na co dzień pozwalają zaoszczędzić miejsce.

Krzesła jako stylowe dodatki

Jeśli w naszym salonie znajdziemy miejsce na stół, dodatkami do niego są oczywiście krzesła. Doskonałe połączenie tworzą stoły i krzesła z jednej kolekcji, które utrzymane są w podobnym stylu i obowiązkowo wykonane są z tego samego rodzaju drewna. Pozwala to stworzyć wrażenie spójności w pomieszczeniu.

Krzesła tapicerowane mogą stać się modnym elementem dekoracyjnym. Warto dopasować kolor obicia do stylu wnętrza i pozostałych barw wykorzystanych do jego aranżacji. Jeśli lubimy ekstrawagancję i szukamy nowoczesnych dodatków, dobrym wyborem mogą okazać się krzesła obite tkaniną w intensywnym, kontrastującym kolorze.

Funkcjonalne witryny i komody

Witryny i komody ozdabiają wiele salonów w polskich domach. Razem z zestawem składającym się ze stołu drewnianego wraz z krzesłami mogą stworzyć niezwykle przyjemne dla oka połączenie. Dlatego chętnie wybierane są meble drewniane do salonu pochodzące z jednej kolekcji.



Oczywiście witryny i komody poza tym, że stanowią elementy ozdabiające salon, pełnią także funkcje praktyczne. To właśnie one służą do przechowywania, co jest szczególnie istotne w mieszkaniach o niewielkim metrażu. Witryny z różnymi rodzajami przeszkleń, stojące lub wiszące, a także komody o różnych rozmiarach stwarzają bardzo szerokie możliwości aranżacyjne i można je doskonale dopasować do swoich własnych potrzeb.