Medycyna estetyczna dla mężczyzn — jakie zabiegi warto wykonać przed nadejściem lata?

Trwałe usuwanie owłosienia — epilacja laserowa

Usuwanie owłosienia metodą laserową polega na docieraniu wiązki lasera nie tylko do samego włosa, ale również do mieszka włosowego. Znajdująca się w nim melanina absorbuje ciepło emitowane przez laser. W ten sposób dochodzi do podniesienia temperatury, co powoduje uszkodzenie macierzy i uniemożliwienie ponownego wzrostu włosa w tym samym miejscu.

Panowie najczęściej korzystają z tej metody zabiegowej, aby na stałe usunąć nadmierne owłosienie znajdujące się m.in. na plecach, pośladkach, brzuchu, w miejscach intymnych i baczkach. Procedurę tą można wykonać przykładowo w jednej z klinik medycyny estetycznej w Warszawie.

W trakcie zabiegu może pojawiać się pewien dyskomfort. Można go jednak w dużym stopniu wyeliminować. W tym celu obszar skóry poddawany zabiegowi jest jednocześnie chłodzony. W zależności od potrzeby konieczne jest wykonanie od czterech do sześciu zabiegów epilacji laserowej. Co powoduje konieczność kilkukrotnego powtórzenia zabiegu? Przyczyną jest nierównomierny wzrost włosów. Muszą one osiągnąć pewne stadium, by cała procedura była skuteczna. Wtedy melanina wchodzi w reakcję z wiązką lasera i doprowadza do uszkodzenia cebulki włosa.

Epilacja laserowa może zostać zastosowana u mężczyzn, którzy z różnych powodów chcą usunąć nadmierne owłosienie z wybranych partii ciała przed zbliżającym się latem.

Toksyna botulinowa na problem nadmiernej potliwości

Kolejnym zabiegiem medycyny estetycznej, który stosowany jest przez mężczyzn, to wstrzyknięcie toksyny botulinowej. Mowa tutaj jednak o zastosowaniu niekoniecznie związanym z wygładzeniem zmarszczek, a uporaniem się z nadmierną potliwością. Skłonność do częstego, mocnego pocenia się może mieć związek z genetyką, hormonami, nawykami żywieniowymi, stylem życia.

Niektórzy mężczyźni mogą również pocić się bardziej z powodu tendencji do większej masy mięśniowej, a tym samym większego metabolizmu i produkcji ciepłoty ciała, co skutkuje wzmożoną aktywnością gruczołów potowych. W takich okolicznościach nadmierna potliwość może być dokuczliwa i utrudniać przebywanie w towarzystwie innych osób, szczególnie letnią porą.

Iniekcja toksyny botulinowej ma na celu zahamowanie receptorów znajdujących się na wspomnianych gruczołach, co powoduje miejscowe zablokowanie ich działania i redukcję wydzielania potu. Zazwyczaj już po kilku dniach zauważalne są pierwsze efekty takiego zabiegu i ograniczone pocenie się.

Odmładzanie skóry, walka z łysieniem i trądzikiem przez przezskórne podanie osocza bogatopłytkowego

Innym zabiegiem o szerokim spektrum działania i zastosowania jest mezoterapia igłowa, w której wykorzystywane jest osocze bogatopłytkowe pozyskiwane z krwi pacjenta. Już sam zabieg mezoterapii polegający na nakłuwaniu skóry wzmaga jej proces naprawcze i regeneracyjne. Natomiast wstrzykiwane osocze przyspiesza rewitalizację i jest źródłem cennych płytek krwi bogatych w czynniki wzrostu istotne w procesie wytwórczym kolagenu i przyspieszonym gojeniu się ran. Można je stosować w przypadku skóry wrażliwej, naczyniowej i skłonnej do reakcji alergicznych.

Osocze bogatopłytkowe wstrzykiwane na określonym obszarze skóry odmładza ją przez ujednolicenie kolorytu, poprawę krążenia, a tym samym wyeliminowanie zjawiska szarej, ziemistej cery. To także sposób na pobudzenie mikrokrążenia skóry głowy celem stymulacji komórek biorących udział w aktywnym wzroście włosów. Z tego powodu metodę tą wykorzystuje się również u mężczyzn z tendencją do łysienia. To także zabieg stosowany jako wsparcie w leczeniu trądziku. Osocze wykazuje bowiem właściwości przeciwzapalne i przyspieszające regenerację skóry skłonnej do wyprysków i zaczerwienień.

Każdy zabieg może pomóc uzyskać oczekiwane efekty wizualne, lecz musi zostać poprzedzony konsultacją z lekarzem. Jeśli nie ma przeciwwskazań do przeprowadzenia danej procedury, pacjent umawia się na termin wykonania zabiegu.