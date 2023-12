Męska moda casualowa – jak wyposażyć szafę?

Wygodne buty to podstawa garderoby

Casualowy styl powinien być przede wszystkim wygodny. Stawiaj na komfortowe rozwiązania, a nie tylko najmodniejsze elementy garderoby. W casualowej szafie kluczowe jest odpowiednie obuwie. Jednymi z najwygodniejszych są sneakersy. Możesz dostać je w wielu kolorach i printach. Dzięki temu łatwo dopasujesz buty do indywidualnych preferencji. Sneakersy to dobre rozwiązanie na co dzień – możesz połączyć je np. z koszulą i prostymi jeansami. Wysokiej jakości obuwie to m.in. Reebok Classic Nylon oraz wiele innych marek.

Szukając idealnych butów, koniecznie sprawdź podeszwy. Powinny zapewniać wygodę podczas chodzenia. Muszą być też dość mocne, solidne i wytrzymałe. Chcesz połączyć niewymuszoną elegancję z wygodą? To idealna harmonia w stylu casualowym. Niezwykle komfortowe na nogach są mokasyny. Jeśli chcesz mieć eleganckie i wygodne buty na każdą okazję, mogą okazać się strzałem w dziesiątkę. Dobrą decyzją będzie zakup skórzanych mokasynów, w których nie poci się noga. Dodadzą klasy każdej szafie inspirowanej stylem casualowym. Świetnie pasują do spodni typu chinosy i lnianej koszuli na długi rękaw.

Czapka jako modny i stylowy dodatek

Świetnym uzupełnieniem casualowej garderoby są czapki. W chłodniejsze dni warto zwrócić uwagę na czapkę uszytą z ciepłej tkaniny. Może to być zarówno wełna, jak i kaszmir czy klasyczna bawełna. Do casualowych stylizacji pasują też czapki akrylowe. Unikaj przewiewnych materiałów, w których jesienią i zimą może być Ci niekomfortowo. Ciekawym dopełnieniem looku może być czapka Reebok czy innej renomowanej firmy.

Krój czy rodzaj czapki najlepiej dopasować do własnych potrzeb i preferencji. Do casualowej szafy pasują zarówno miękkie czapki z daszkiem, jak i wełniane berety lub czapki typu beanie. Możesz postawić też na stylowe, ciepłe kapelusze np. w kratę. Kolor czapki dobierz pod swoje osobiste preferencje. Do każdej stylizacji zawsze pasują stonowane barwy. Możesz więc wybrać m.in. neutralny beż czy szarość. Nakrycie głowy, niezależnie od koloru, powinno pasować do pozostałych elementów casualowego outfitu.

Casualowa kurtka na chłodne dni

Porządna i ciepła kurtka to obowiązkowy element casualowej garderoby. Szukając odpowiedniego modelu, nie kieruj się wyłącznie trendami. Przyjrzyj się tkaninie, z której uszyto kurtkę. Odzież wierzchnia powinna zapewniać dobrą izolację termiczną. Musi też umożliwiać skórze prawidłowe oddychanie. Mammut kurtka lub inna dowolna powinna zostać wykończona m.in. wełną, polarem, puchem lub zamszem. Dzięki temu będzie lepiej chronić przed wilgocią oraz wiatrem.

Do casualowej szafy pasują kurtki w różnych fasonach. Niezwykle popularne są ramoneski, parki i puchówki. Wybierz kurtkę dopasowaną do ulubionej kolorystyki. Nie zapominaj również o jej długości. Warto, aby osłaniała ciało przed zimnymi podmuchami wiatru. Dłuższa lepiej sprawdzi się zimą, a krótsza podczas ciepłych, jesiennych spacerów. Niezależnie od wyboru, warto postawić na porządnej jakości kurtkę, która stanowi doskonałe uzupełnienie casualowego looku.