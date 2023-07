Męskie sandały Birkenstock – sprawdzamy propozycje marki na sezon letni!

Sandały męskie Birkenstock Milano – model ze zdjęcia oferuje zdrowybut.pl

Najmodniejsze fasony butów Birkenstock – czy są wśród nich sandały?

Tegoroczna kolekcja marki na lato składa się głównie z klapek. Na szczególną uwagę zasługują męskie japonki Birkenstock Gizeh i Mayari oraz klapki Arizona. Królują chodaki Boston oraz półbuty Naples, ale sandały męskie Birkenstock w jednym z najgorętszych kolorów sezonu, np. taupe, desert dust, mocha czy khaki, też będą wyborem wpisującym się w trendy. Godną polecenia propozycją są także czarne sandały wykonane ze zmatowionej skóry, które pasują nawet do mniej swobodnych stylówek.

W jakie modele sandałów Birkenstock warto zainwestować? Z całą pewnością świetnym wyborem będzie fason Milano nawiązujący do klasycznych klapek Arizona. Dzięki trzem regulowanym paskom buty z łatwością dopasowują się do stopy i utrzymują ją we właściwej pozycji. Alternatywą może być model Kano wyposażony w antypoślizgową podeszwę gwarantującą lepszą przyczepność.

Sandały męskie Birkenstock – jak modnie je wystylizować?

Znalazłeś już idealne sandały Birkenstock na ten sezon? Najwyższa pora poznać kilka wskazówek, które pomogą Ci stworzyć modne stylizacje. Tego typu obuwie pasuje zarówno do długich, jak i krótkich spodni. Sandały Birkenstock możesz zestawić na przykład z lnianymi spodniami o długości ¾ i koszulą z krótkimi rękawami. Istotne są detale – rozpięty kołnierzyk i dodatki, np. elegancki zegarek lub bransoleta na rzemyku. Taka casualowa stylizacja będzie rewelacyjną opcją na spotkanie przy kawie na mieście czy grilla za miastem. W zestawieniu z materiałowymi szortami sprawdzi się klasyczna polówka oraz czapka z daszkiem lub kaszkiet. To połączenie, kojarzące się z polem golfowym, będzie świetnym wyborem do miasta i na weekendowy spacer. Z kolei czerpiąc inspiracje ze streetwearu, można zestawić męskie sandały Birkenstock z szerokimi jasnymi jeansami oraz luźną koszulą w szerokie, pionowe pasy.