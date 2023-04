Męskie wodoodporne buty motocyklowe - typy wentylacji i technologii ochronnych w butach Dainese

Wszystkie modele Dainese zapewniają funkcjonalne bezpieczeństwo. W praktyce oznacza to sztywne wkładki ochraniające kostki oraz certyfikat potwierdzający zgodność ze standardami unijnymi.

York Air

Kolejnym przykładem jest model York Air. Buty łączą wygląd atrakcyjnych snickersów z najważniejszymi właściwościami i parametrami niezawodnego obuwia motocyklowego.



Jest to idealne rozwiązanie na sezon letni lub dla wszystkich miłośników jednośladów, którzy cenią sobie lekkość i swobodę ruchu. York Air to specjalny rodzaj trampek, dedykowany przestrzeni miejskiej. Gumowa podeszwa gwarantuje pełną stabilność ruchu, ale to nie koniec atutów.



Doskonałe właściwości wentylacyjne i optymalną cyrkulację powietrza zapewnia przewiewna siatka mesh. Warto zwrócić uwagę również na wykorzystanie zamszowych wstawek ze skóry bydlęcej. Taki zabieg dodatkowo chroni obuwie przed ewentualnym rozdarciem lub przetarciem.