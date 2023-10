Metoda Shot Blasting: Klucz do Efektywnego Oczyszczania Powierzchni

: Charakteryzują się wysoką twardością i są idealne do ciężkich zastosowań, takich jak usuwanie grubych warstw rdzy czy starej farby.

: Te specyficzne ścierniwa, będące połączeniem różnych stopów stali, oferują doskonałą twardość i wytrzymałość. Dzięki temu są doskonałe do zastosowań, gdzie wymagana jest głęboka i agresywna obróbka, ale jednocześnie kontrolowane i równomierne wykończenie powierzchni.

Hybrydowe ścierniwa łączą w sobie cechy różnych typów ścierniw, oferując szeroki zakres zastosowań. Łamane, dzięki swojemu nieregularnemu kształtowi, są doskonałe do docierania do trudno dostępnych miejsc, podczas gdy wersja kulista zapewnia równomierną obróbkę i polerowanie powierzchni. Te unikatowe właściwości sprawiają, że ścierniwa hybrydowe są wszechstronne i mogą być dostosowane do wielu specyficznych potrzeb.