Metody oceny kompetencji pracowników

Niezależnie od stanowiska, manager czy stażysta, w firmie każdy podlega ocenie. Przełożony, współpracownik, a przede wszystkim Klient – oceniają zaangażowanie i szeroko pojęte kompetencje pracownika. Czasem po prostu poprzez obserwację, ale często przez różnego rodzaju ankiety. Wśród metod pozwalających ocenić kompetencje pracownicze wyróżniamy m.in.: rankingi, rozmowy i oceny opisowe, testy kompetencyjne, różnego rodzaju skale kwalifikacyjne oraz metody stopniowe 90°/180°/270°/360°. Te ostatnie zdobywają od pewnego czasu coraz większą popularność, ponieważ umożliwiają uzyskanie najbardziej wiarygodnej i obiektywnej oceny.

Kiedy stosować ocenę kompetencji

By oceniać kompetencje, motywację i cechy osobowości danego pracownika, pracownicy działu HR i rekruterzy korzystają z różnych narzędzi. Ich dobór jest niezwykle istotny dla przebiegu wielu procesów, więc metodę oceny kompetencji pracowników określmy jak najwcześniej, podobnie jak firmowe wskaźniki efektywności (KPI).

Na etapie wyboru warto pamiętać, że system ocen powinien pokrywać różne fazy życia pracownika, więc ocenianie nie powinno być sztywnym i narzuconym odgórnie procesem, ale ciągiem czynności dostosowanych do danej fazy.

Ocenianie zastosujemy już na etapie rekrutacji i selekcji, a posłuży nam w wybraniu kandydatów o najlepiej dopasowanym do stanowiska poziomie umiejętności.

Oceniać będziemy również osoby podczas trwania okresu próbnego.

Wśród zatrudnionych już pracowników, ocenianie pomoże lepiej określić ich potrzeby rozwojowe, ułożyć ścieżki karier czy wytypować osoby zasługujące na awans.

Oprócz tego okresowe oceny pracownicze pozwolą nam zweryfikować poziom określonych umiejętności, rozpoznać predyspozycje, silne strony i obszary do rozwoju.

Nie ma jednego terminu, kiedy firma powinna stosować ocenę kompetencji. To zależy od jej specyfiki i potrzeb. Przyjęło się jednak, że ocena powinna odbywać się nie rzadziej niż raz w roku, aby wynik był miarodajny, co najmniej co pół roku.

Obiektywne oceny, niosące informację zwrotną pracownikowi, przynoszą korzyść zarówno jemu, jak i firmie.

Automatyzuj ocenianie

Podstawowym celem każdego typu ocen pracowniczych jest poszerzenie przez pracownika wiedzy na temat swojej pracy, podsumowanie swoich działań, wyciągnięcie wniosków na przyszłość oraz podjęcie decyzji o doskonaleniu wybranych kompetencji.

Załóżmy, że przeszedłeś już wszystkie tradycyjne metody oceniania: rankingi, rozmowy i oceny opisowe, testy kompetencyjne, różnego rodzaju skale kwalifikacyjne. Pora na coś nowocześniejszego.

Załóżmy też, że nie chcesz tracić czasu i zależy Ci na automatycznym rozwiązaniu. No bo, czy dziś ktoś jeszcze drukuje ankiety i podlicza wyniki na kalkulatorze? Sięgnij więc po zautomatyzowane oceny pracownicze. Korzystanie z nich ułatwi Ci zbieranie danych, ich analizę i dostrzeżenie zaistniałych różnic, dalsze przetwarzanie danych na potrzeby np. opisowego feedbacku oraz przechowywanie (żegnajcie segregatory!). Jakie typy ocen automatycznych mamy do wyboru?

Ocena okresowa pracownika 90° – sposób oceny, który polega na tym, że pracę i zachowania pracownika ocenia tylko jego bezpośredni przełożony.



Ocena okresowa pracownika 180° – w tym przypadku pracownik ocenia się sam i jednocześnie jest oceniany przez przełożonego, dzięki czemu uzyskuje porównanie – do czego ma dążyć, a co już osiągnął.



Ocena okresowa pracownika 270° – ocena trójstronna, bo ocenę wystawiają przełożony, współpracownicy oraz sam pracownik. Pracownik zyskuje wiedzę jak funkcjonuje w danej organizacji, czy odnajduje się w zespole, czy wywiązuje się z zadań oraz co sądzą o nim współpracownicy.

Ocena okresowa pracownika 360° – oceniającymi mogą być: przełożeni, współpracownicy, względnie – specjaliści ds. personalnych, podwładni, a także sam pracownik. Ocena może być dodatkowo wzbogacona o opinie klientów zewnętrznych

Dlaczego warto oceniać pracowników

Nieważne jaką metodę pomiaru i oceny kompetencji zastosujesz, wiedz, że każda ma swoje wady i zalety. Zanim więc wdrożysz jakikolwiek system, zastanów się, które rozwiązanie odpowiada Twoim potrzebom. Jeśli planujesz rozwój firmy i zwiększanie zatrudnienia, od razu porzuć myśl o manualnym systemie oceniania. Szukaj automatycznego rozwiązania, które ułatwi Ci procesowanie i analizę danych. Bo dlaczego właściwie warto oceniać pracowników? By ich kontrolować? Nie! By móc rozwijać biznes w oparciu o pracę ludzi, którzy znają swoje mocne i słabe strony. Ludzi, którzy chcą się zmieniać i wnosić wartość w życie firmy.

Niezależnie od obranej metody oceniania, ma ona przynieść:

poprawę komunikacji w firmie i wzrost zaangażowania pracowników,

wzrost motywacji pracowników dzięki przekonaniu, że ich opinie mają znaczenie,

możliwość uzyskania dokładnych informacji o poziomie kompetencji pracowników, także dokładnego zdiagnozowania niedoboru lub przerostu kompetencji.

Każdy właściciel firmy, który swoją działalność biznesową traktuje poważnie, powinien dokonywać systematycznej oceny kompetencji zatrudnionych osób. Zyska dzięki temu wiedzę, o wartości i możliwościach swoich pracowników.