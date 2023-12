Międzypokoleniowe Centrum Edukacyjne łączy pokolenia

Było to miejsce otwarte na przedstawicieli wszystkich pokoleń, a w ramach jego działalności uczestnicy brali udział w zajęciach oraz warsztatach od poniedziałku do soboty. Program centrum był bogaty w aktywności z różnych obszarów, a wśród nich odbywały się zajęcia z fizjoterapęutą, dietetykiem, zajęcia muzykoterapii, czy też edukacji obywatelskiej i ekologicznej. Uczestniczki i uczestnicy mieli także okazję do wykonywania wspólnie prac plastycznych, brali udział w wyjściach oraz wycieczkach na Mazury i w Bieszczady.



Centrum było miejscem, które zintegrowało młodych i seniorów, a szczególności dla tych drugi stało się drugim domem. Zawiązane relacje w centrum na pewno będą trwały po jego zakończeniu - mówi Prezes Stowarzyszenia Aktywny Dialog Szymon Krawczyk.





Międzypokoleniowe Centrum Edukacyjne było zadaniem publicznym finansowanym jest ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.