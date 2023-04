Moda obiegu zamkniętego chroni przyrodę

Czy zadajesz sobie pytanie: czy w ciągu ostatniego roku udało mi się zrobić coś dla środowiska, w którym żyję?

Jeśli odpowiedź jest przecząca lub takie pytania wywołują u Ciebie lekką panikę – nie przejmuj się – to dotyczy sporo osób. Tak bardzo przyzwyczailiśmy się do szkód, jakie powoduje konsumpcjonizm społeczny, że pierwsze nasze odczucie, kiedy słyszymy słowo „przyroda”, to poczucie winy. Okazuje się jednak, że niektóre z naszych decyzji pomogły przyrodzie, a my nawet nie zdajemy sobie z tego sprawy!

Jeśli w ciągu ostatniego roku udało Ci się zamówić coś na Remix – gratulacje, udało Ci się zrobić coś dobrego dla swojego stylu, budżetu i przyrody. Czy wiesz, że z każdą kupowaną odzieżą z punktu sprzedaży lub odzieżą używaną, oszczędzasz cenne zasoby i chronisz przyrodę? I to nawet bardziej, niż sobie wyobrażasz! Samo noszenie używanej sukienki, zamiast zupełnie nowej, oszczędza niemal 12 litrów wody, co jest odpowiednikiem ilości spożywanej przez człowieka przez 6 dni*. Jeśli wybierzesz używany płaszcz, oszczędzasz energię elektryczną, która mogłaby zasilić żarówkę przez ponad 2800 godzin/118 dni*! Można osiągnąć wspaniały styl i posiadać wszystkie stroje, które chce się zakładać, ale bez narażania swojego budżetu oraz przyrody.

Tego roku jeden z największych sklepów mody odzieży zamkniętej Remix w Internecie dał swoim klientom wgląd w to, jak bardzo przyczynili się do ochrony przyrody. Mogą poczuć dumę, bo udało się zrobić coś dobrego.

Wybierając punkty sprzedaży i rzeczy używane z remixshop.com, klienci Remix zaledwie w ciągu roku zaoszczędzili 1 301 661 451 litrów wody, 63 723 696 kWh energii oraz zmniejszyli szkodliwą emisję CO 2 o 14 744 994 kg. Liczby robią wrażenie i trudno to sobie w ogóle wyobrazić, prawda? Woda zaoszczędzona na produkcji nowych ubrań, tylko ze względu na wybieranie punktów sprzedaży i odzieży używanej, w ciągu jednego roku wystarczyłaby na wypełnienie 520 basenów olimpijskich. Szkodliwe gazy, które nie zostały wyemitowane, co przyczynia się do ochrony planety, są równoznaczne z przejechaniem samochodem 57 000 000 kilometrów lub z posadzeniem 380 000 drzew. Z kolei zaoszczędzona energia mogłaby zasilić gospodarstwo domowe przez 2 000 000 dni lub małe miasteczko, składające się z 5000 domostw, przez cały rok!

Jeśli jeszcze nie udało Ci się dołączyć do świata mody obiegu zamkniętego, czyli jednego z najnowszych trendów drugiej połowy 2022 oraz rosnącego w siłę trendu w 2023 roku, to czas nie tylko na strój noworoczny, ale także, żeby spojrzeć na to, jak możemy chronić naszą planetę, nie narażając ani swojego budżetu, ani stylu.

* Zgodnie z Green Story Inc. dla thredUP