Modne pierścionki ze stali chirurgicznej na lato 2023 - 6 motywów

Pierścionek z morskim motywem - nie tylko dla bywalczyń nadmorskich kurortów. Źródło: strona sklepu Gal-art.

2 - imponujące kwiaty

Modne pierścionki nawiązujące do lata, to te z motywami roślinnymi. Wakacyjna pora lubi spektakularne akcesoria, toteż nie ograniczaj się w doborze motywów pierścionków. Postaw na duże kwiaty. Taka ozdoba przykuje wzrok to Twoich dłoni i może służyć za jedyną biżuterię w stylizacji. Jak to zawsze z kwiatami bywa, najlepiej pasują do zwiewnych sukienek.

Stal chirurgiczna to lekki materiał, toteż duży pierścień wykonany właśnie z niej nie obciąży Twojej ręki. Szybko zapomnisz, że masz go na palcu… i będą Ci o tym przypominać tylko komplementy!

3 - modne pierścionki z motywami podróżniczymi

Motyw podróży najlepiej spisuje się letnią porą - bo przecież właśnie wtedy najchętniej ruszamy w świat. Jeżeli masz duszę podróżnika, skuś się na pierścionek podkreślający zamiłowanie do zwiedzania świata.

Podróżujesz za granicę? Postaw na mapę globu - by na pewno się nie zgubić - lub samolot, którym dotrzesz w każde miejsce świata. Miłośniczki bliższych wypraw niech nie zapomną o walizce! W stali szlachetnej można precyzyjnie wyciąć każdy motyw, co pozwala twórcom na nieograniczone zrywy kreatywności.

4 - modne pierścionki z romantycznym akcentem

Lato to czas romansów. Co prawda nie wszystkie trwają do jesieni… ale wszystkie zapadają w pamięć! Chcesz zakochać się tego lata? Poinformuj o tym świat, zakładając pierścionek z motywem serca, lub znanym wszystkim napisem love. Kto wie - może przyciągnie do Ciebie wyjątkowo interesującą osobę i wkrótce zastąpi go pierścionek zaręczynowy? Warto spróbować!