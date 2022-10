Na co zwrócić uwagę przy zakupie klimatyzacji?

Wybierając sprawdzony sklep z klimatyzacją, powinniśmy otrzymać fachową pomoc, która rozwieje wątpliwości i pomoże dobrać odpowiedni produkt. Zanim udamy się na zakupy, możemy już dziś zastanowić się co oferuje nam rynek i jaki produkt najlepiej sprostałby naszym oczekiwaniom.

Oferowana dziś w sklepach klimatyzacja dzieli się przede wszystkim na modele przenośne i stacjonarne. W przypadku pierwszego typu, urządzenie można z łatwością przenosić w inne miejsce lub do innego pomieszczenia. Zazwyczaj wyposażone jest w kółka, które znacznie to ułatwiają. To urządzenie nie wymaga też montażu ściennego. W porównaniu jednak do systemów stacjonarnych, mają one mniejszą moc. Klimatyzatory stacjonarne charakteryzują się zazwyczaj bardzo dobrymi właściwościami technicznymi, przez co doskonale sprawdzają się w większych pomieszczeniach, gdzie modele przenośne mogą się okazać niewystarczające.

Wybór mocy i klasy energetycznej to ważne kwestie decydujące w przyszłości o efektywności chłodzenia oraz wysokość rachunków za prąd. W tym przypadku warto szukać więc klimatyzacji w sklepach, które oferują nowoczesne, energooszczędne modele. Najbardziej polecane są te z oznaczeniami od A do A+++. Nie dość, że będzie to rozwiązanie stosunkowo ekonomiczne, to jeszcze dbające o środowisko naturalne. Zwracajmy też uwagę na zakres temperatury. Najlepiej, gdy urządzenie posiada szeroki zakres, gdyż dopasowuje się wtedy łatwo do różnych warunków i preferencji. Przyjmuje się, że powinno być to od 10 do 40 stopni Celsjusza, dzięki czemu powietrze może być zarówno podgrzewane, jak i chłodzone.