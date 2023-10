Nadal szukasz studiów dla siebie? Postaw na praktyczną edukację!

Mieszkańcy kilku kamienic w centrum poczekają dłużej na ciepłe kaloryfery. Dlaczego?

Większość lubelskich spółdzielni mieszkaniowych i zarządców nieruchomości podjęła już decyzje o włączeniu w swoich budynkach ogrzewania. Co najmniej do piątku zimne kaloryfery będą mieli jednak mieszkańcy kilku kamienic w Śródmieściu. Ma to związek z trwającą po sąsiedzku budową apartamentowców.