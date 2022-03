Nagrzewnica olejowa, gazowa czy elektryczna?

1. Jak duża jest przestrzeń, którą chcemy ogrzać?

W przypadku niedużej, prywatnej przestrzeni dobrze sprawdzi się nagrzewnica elektryczna (COMFORT 3,5kW marki VOLT Polska). Dzięki swojej budowie (wentylatory) bardzo szybko rozprzestrzenia ciepło we wnętrzu i już po krótkim czasie możemy cieszyć się wysoką temperaturą i przytulną atmosferą np. w domku jednorodzinnym, czy letniskowym. Urządzenie nie wymaga dostaw paliwa, jest wytrzymałe i przystosowane do ciągłego, długotrwałego użytkowania. Jeśli więc prowadzimy nieduży warsztat, magazyn, lokal gastronomiczny, handlowy, czy potrzebujemy ogrzać niewielką przestrzeń biurową, możemy z powodzeniem skorzystać z nagrzewnicy elektrycznej. W przypadku większych metraży używanie nagrzewnicy elektrycznej może być mało ekonomiczne, ze względu na duże koszty eksploatacji.

Do dużych przestrzeni publicznych dedykowana jest głównie nagrzewnica gazowa oraz olejowa. Nagrzewnica gazowa COMFORT GAS 15000W marki VOLT Polska wyróżnia się przede wszystkim mobilnością, energooszczędnością (cena paliwa do tego rodzaju nagrzewnic jest dość niska), wydajnością. Duża moc urządzenia (moc grzewcza 15000W) oraz przepływ powietrza 320 m3/h pozwalają na ogrzewanie m.in. dużych hal produkcyjnych, magazynów, placów budowy, przestrzeni biurowych, szklarni, obiektów rolniczych. COMFORT GAS 15000W jest bardzo prosta w obsłudze, wystarczy podłączyć ją do butli z gazem i działa.

Najbardziej wydajna w dużych pomieszczeniach jest nagrzewnica olejowa COMFORT DIESEL 15000W marki VOLT Polska zasilana olejem m.in. opałowym, napędowym lub uniwersalnym. Proces spalania zachodzi w jej otwartej lub zamkniętej komorze, a ogrzane powietrze jest rozprowadzane za pomocą wentylatora. Wysoką wydajność ciepła oraz oszczędność paliwa zapewnia wbudowany termostat, który pozwala ustawić pożądaną temperaturę. Nagrzewnica wyłącza się automatycznie w momencie gdy ustawiona temperatura będzie wyższa od temperatury otoczenia. Urządzenie jest ciche, kompaktowe, mobilne, nie wydziela nieprzyjemnych zapachów, dzięki czemu idealnie sprawdza się w pomieszczeniach gdzie przebywają i pracują ludzie np. hale sportowe, biura typu „open space”.

2. Jaka jest wentylacja w pomieszczeniu?

W pomieszczeniach z dobrze funkcjonującą wentylacją najczęściej stosuje się nagrzewnicę gazową lub olejową. Nagrzewnica gazowa COMFORT GAS 15000W marki VOLT Polska podczas pracy wytwarza dużo pary wodnej, która może skraplać się np. w szklarniach lub podczas nakładania zapraw wapiennych. Dlatego w takich miejscach trzeba tę wilgoć dostarczyć. W obiektach zamkniętych gdzie prowadzi się prace budowlane lub remontowe wentylacja nie zawsze działa prawidłowo. Wówczas najlepszych rozwiązaniem będzie zastosowanie nagrzewnicy elektrycznej (COMFORT 3,5kW marki VOLT Polska). Urządzenie nie zużywa tlenu, nie wymaga dostaw paliwa, jest przystosowane do długotrwałego użytkowania. Bardzo proste i wygodne w obsłudze rekomendowane głównie osobom wykonującym prace wykończeniowe m.in. tynkarzom, malarzom lub glazurnikom.

3. Jaki jest poziom bezpieczeństwa w pomieszczeniu?

Jeśli w pomieszczeniu znajdują się elementy łatwopalne, paliwa, olej, ropę, farby olejowe, rozpuszczalniki w pobliżu urządzenia najbezpieczniejszym rozwiązaniem będzie wybór nagrzewnicy elektrycznej. Nagrzewnica COMFORT 3,5kW marki VOLT Polska nie wytwarza ognia (proste podłączenie wszędzie tam, gdzie dostępny jest prąd), dzięki czemu eliminujemy ryzyko wybuchu, czy pożaru. Bardzo praktyczna, funkcjonalna, odporna na uszkodzenia mechaniczne (żaroodporna obudowa z blachy stalowej proszkowanej). Urządzenie często wykorzystuje się w warsztatach lakierniczych, garażach, magazynach tekstylnych. Nagrzewnica gazowa zasilana jest gazem propan-butan, dzięki czemu wytwarza czyste i ciepłe powietrze. W razie awarii może dość do niebezpieczeństwa. W miejscach gdzie składowane jest paliwo, wydmuchiwane spaliny lepiej zrezygnować z tego modelu.