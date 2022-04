Najbardziej opłacalne waluty, w których można lokować aktywa

W związku z ciągle wzrastającą inflacją, Polska złotówka staje się znacznie mniej warta, niż było to wcześniej. Istotnym kryterium, które dyskwalifikuje polskiego złotego z grona tak zwanych bezpiecznych walut, jest status waluty lokalnej, czyli wykorzystywany na terytorium niemal jednego państwa, podobnie jak korona czeska czy forint węgierski, ilość złotego w światowym obiegu jest mała w porównaniu do euro czy dolarów amerykańskich, stąd jego duża podatność na wahania wartości. W takiej sytuacji nachodzi człowieka myśl, że może swoje pieniądze powinien ulokować w walucie zagranicznej, lecz czy naprawdę będzie to odpowiednim zabezpieczeniem? Na jaką walutę się zdecydować w takim przypadku? Skąd mieć pewność, że nie zaliczy ona drastycznego spadku, bądź, co nie jest w tym przypadku katastroficzne, znacznego wzrostu. Wiadomym jest, że w przypadku walut dosłownie wszystko może się zmienić z dnia na dzień, są jednak takie, na które najbardziej można liczyć, dosyć stabilne od lat, niezaliczające ogromnych wpadek, takie które szczególnie teraz się opłacają.

Co z euro?

Euro jest znane jako jedna z najbardziej znaczących walut w ekonomii globalnej. Ma aż ponad 20-procentowy udział w handlu globalnym. Cieszy się on dużym zaufaniem ze strony rynku, użytkowników, a co więcej, nawet i rządów niektórych państw. Poza tymi, które tworzą strefę euro, zdecydowały się na nią również 6 innych państw, takich jak Andora, Czarnogóra czy Kosowo. Decydując się na nabycie euro, można powiedzieć, że zakładasz, iż osłabieniu ulegnie waluta amerykańska. Najlepiej więc trzymać część swoich oszczędności w dolarach amerykańskich, a drugą w walucie europejskiej.

Dolar amerykański

W ostatnim czasie kurs dolara amerykańskiego zaliczył dosyć spory wzrost, ma to miejsce po raz pierwszy od momentu historycznego, który miał miejsce w 2000 roku. Amerykańska waluta stanowi powszechnie akceptowalną walutę. Jej udział stanowi aż 60% udziału w handlu globalnym, a oszczędzanie w nim na dłuższą metę, może przynieść naprawdę wiele korzyści. Obserwując go latami, można nawet uznać, że jest on dosyć stabilny. Pamiętaj jednak, że może się to wiązać z kosztami przewalutowania. Musisz dokładnie przemyśleć działania, których chcesz się podjąć, nie może być to decyzja bezmyślna, nie przeanalizowana. Zrób to w odpowiednim momencie.

Mniej znane waluty

Oprócz wyżej wymienionych, najpowszechniejszych, a także najbardziej znanych, jakimi są dolar i euro, są jeszcze takie, które nie są popularne na tak szeroką skalę. Może to na nie warto się zdecydować? Czy są stabilniejsze, a inwestowanie w nie wiąże się z tak dużym ryzykiem, jak to jest w przypadku innych walut? Dobrym pomysłem jest zainwestowanie w dolara australijskiego czy też szwedzką koronę. Podczas gdy na rynku dochodzi do strat i porażek, te zyskują na swojej wartości. Pozwala to nie tylko w nie inwestować i oszczędzać, w pewien sposób może to nawet przynieść zyski. Należy jednak wziąć pod uwagę pewnego rodzaju ryzyko, z jakim się to wiąże, bo choć znacznie mniejsze, to wciąż istnieje.