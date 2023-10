Największa impreza piwna w Lublinie startuje już 13 października!

Z okazji 7. edycji piwnego święta w Lublinie ekipa LTPR przygotowała dla Was aż 7 stref specjalnych #LTPR – sprawdź jakie strefy będą czekać na Ciebie i Twoich znajomych 13-14 października 2023 w Targach Lublin.

Lubelskie Targi Piw Rzemieślniczych to nie tylko święto miłośników piwnego kraftu!

7. edycja LPTR to 7 stref specjalnych dla Zwiedzających! Oprócz STREFY BROWARÓW KRAFTOWYCH, w której rozsmakujecie się w różnorodnych stylach piwa, ich odmianach i aromatachoraz STREFY ALKOHOLI RZEMIEŚLNICZYCH, w ramach której producenci rzemieślniczego cydru, wina i miodów pitnych ugoszczą najbardziej wymagających degustatorów alkoholi rzemieślniczych, na Lubelskich Targach Piw Rzemieślniczych będzie na Was czekać:

STERFA FOOD TRUCKÓW - 10 najlepszych Food Trucków, szeroki wybór kuchni świata i prawdziwy street food na wyciągnięcie ręki!

STREFA FLIPPERÓW i GAMES ROOM - Kilkanaście kultowych maszyn i automatów w tym legendarne flippery z lat 90. Przetestuj wszystkie flippery całkowicie ZA DARMO! Jesteś fanem planszówek? Na Targach będzie czekać na Ciebie ponad 100 gier planszowych do wypróbowania ze znajomymi, a także turnieje w nagrodami i gry o tematyce piwnej.

Co więcej? Strefa BARBERÓW i TATTOO. Dwa profesjonalne stanowiska fryzjerskie, najwyższej jakości kosmetyki do stylizacji męskiego zarostu i mistrzowie w swoim fachu z The Razors Edge Barbershopi Lublin Blues Barbershop, którzy rozłożą swoje stanowiska na całe dwa dni imprezy i będą strzygli przybyłych piwoszy ZA DARMO! A także absolutna nowość na Lubelskich Targach Piw Rzemieślniczych- strefa TATTOO, czyli najlepsze studia tatuażu w Lublinie, które na dwa dni przeniosą swoje lokale do Targów Lublin i będą do Waszej dyspozycji w dniach 13-14 października! Uwaga! W strefie TATTOO będzie obowiązywać 50% zniżki na tatuaż wykonany podczas #LTPR2023.

Nie ma dobrej imprezy bez muzyki! Bogata dyskografia na płytach winylowych, profesjonalne nagłośnienie i repertuar dopasowany do klimatu Lubelskich Targów Piw Rzemieślniczych - wszystko po to, by w dniach 13-14 października zamienić Targi Lublin w NAJWIĘKSZY PUB PIWNY W LUBLINIE! Nie może Was zabraknąć!

Lubelskie Targi Piw Rzemieślniczych 2023

13 października (piątek) 16:00-00:00

14 października (sobota) 14:00-00:00

Targi Lublin, ul. Dworcowa 11, 20-406 Lublin

Bilety online: https://tobilet.pl/lubelskie-targi-piw-rzemieslniczych-2023.html

Bilety na wydarzenie są sprzedawane drogą elektroniczną na platformie ToBilet oraz stacjonarnie w kasach Targów Lublin w dniach 13-14października 2023 r. w godzinach otwarcia kas stacjonarnych podczas Lubelskich Targów Piw Rzemieślniczych.

PAMIĘTAJ!1/2 litra piwa zawiera 25 gramów czystego alkoholu etylowego, nawet taka ilość szkodzi zdrowiu kobiet w ciąży i jest niebezpieczna dla kierowców. Sprzedaż alkoholu osobom do 18 lat jest przestępstwem.