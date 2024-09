Największy PUB w Lublinie startuje już 11 października!

STREFA ZERO % - dla zwolenników bezalkoholowych smaków! Na LTPR znajdziecie szeroką ofertę piw 0% i innych napojów bezalkoholowych od naszych Wystawców, które zadowolą nawet najbardziej wymagających smakoszy. Sprawdźcie, co nowego Wystawcy przygotowali na 8. edycję Lubelskich Targów Piw Rzemieślniczych i cieszcie się pysznymi trunkami bez procentów – idealnymi na każdą okazję!

STREFA TATTOO – studio tatuażu Bad MojoTattoo Lublin po raz pierwszy przeniesie swój lokal do Targów Lublin i będzie do Waszej dyspozycji podczas #LTRP2024! Nie przegapcie takiej okazji i ustawcie się w kolejce po kraftowe TATTOO.

STREFA FLIPPERÓW – absolutnie kultowe maszyny i automaty w tym legendarne flippery z lat 90. Przetestujcie wszystkie flippery i arkadówki całkowicie ZA DARMO!

STREFA GIER – ponad 100 gier planszowych, gry outdoorowe, turnieje w nagrodami, gry o tematyce piwnej i wiele więcej do Waszej dyspozycji. Znajdziecie tutaj popularne gry imprezowe, tytuły dla prawdziwych wyjadaczy, gry pojedynkowe oraz gorące nowości prosto z rynku gier.

STREFA VINYL PARTY- bogata dyskografia na płytach winylowych, profesjonalne nagłośnienie i repertuar dopasowany do klimatu Lubelskich Targów Piw Rzemieślniczych - wszystko po to, by w dniach 11-12 października zamienić Targi Lublin w NAJWIĘKSZY PUB W MIEŚCIE!