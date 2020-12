Nałęczowianka dla społeczności. Dla środowiska

• Nestlé to firma międzynarodowa, ale bardzo aktywnie angażująca się w lokalne działania w Nałęczowie.

- To oczywiste. Tutaj znajduje się nasza rozlewnia, tutaj mieszkamy, tutaj pracujemy. Nałęczów to prawdziwa perła Lubelszczyzny. -Ja sprowadziłem się tutaj z województwa małopolskiego i wciąż jestem pod ogromnym wrażeniem Nałęczowa. Okolica jest wyjątkowa. W sposób szczególny doceniam też czyste powietrze. To jest bogactwo tego miejsca. Musimy o nie dbać.

• Co robicie dla lokalnej społeczności?

- Blisko współpracujemy z lokalnymi władzami. Naszą najnowszą wspólną inicjatywą jest rozbudowa kanalizacji sanitarnej w sołectwie Cynków leżącym w sąsiedztwie naszego zakładu. To inwestycja gminna, na którą przekazaliśmy kilkaset tysięcy złotych. Już w sierpniu przyszłego roku zwiększy ona komfort życia mieszkańców. Ale podejmujemy też szereg innych działań. Pamiętajmy, że Nałęczów znajduje się w otulinie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego oraz w strefie uzdrowiskowej, stąd też obowiązują tu specjalne wytyczne, których celem jest m.in. właśnie ochrona zasobów wody. Istotny wpływ na jakość zasobów wody ma rolnictwo, dlatego też wspieramy działania edukacyjne Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, promujące zrównoważone praktyki rolnicze.

• Wspieracie też finansowo inne lokalne inicjatywy.

- Wsparliśmy m.in. Ochotniczą Straż Pożarną, przekazując środki na zakup drabiny mechanicznej. Współfinansowaliśmy budowę chodnika i wyposażenie placu zabaw w pobliżu naszego zakładu, a także modernizację boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Bolesława Prusa w Sadurkach. Pomogliśmy także Nałęczowskiemu Stowarzyszeniu Charytatywnemu w zakupie sprzętu komputerowego na potrzeby warsztatów terapii zajęciowej dla osób niepełnosprawnych. Gdy rozpoczęła się pandemia, natychmiast wsparliśmy pacjentów, lekarzy, ratowników medycznych, osoby przebywające na kwarantannie i innych potrzebujących w całej Polsce, dostarczając im wodę. Duża część tej pomocy trafiła właśnie na Lubelszczyznę, m.in. do Domu Dziecka w Przybysławicach, szpitali w Biłgoraju, Lubartowie, Lublinie czy Puławach, Banku Żywności w Lublinie, Ośrodka Zdrowia w Nałęczowie… Wsparliśmy także gminę w zakupie maseczek ochronnych dla mieszkańców Nałęczowa.

• Większość waszych działań koncentruje się jednak wokół ochrony środowiska.

- Chcemy współuczestniczyć w kształtowaniu postaw proekologicznych. Wspólnie z naszymi pracownikami i młodzieżą szkolną prowadzimy akcje sprzątania środowiska. Współfinansowaliśmy zakup koszy do segregacji odpadów, które stanęły na ulicach Nałęczowa. Organizujemy warsztaty dla dzieci, na których mówimy o ochronie zasobów wodnych czy sortowaniu odpadów. Uroczyście obchodzimy też Światowy Dzień Wody zapraszając dzieci na wycieczki po naszym zakładzie, gdzie mają możliwość obserwować podróż wody z głębi ziemi do butelki. Stworzyliśmy też wystawę na terenie Parku w Nałęczowie, gdzie pokazujemy, jak oszczędzać wodę i dlaczego warto segregować odpady.

• No właśnie. Dużo mówimy o odpadach, a często stanowią je opakowania PET, czyli butelki do których rozlewacie Nałęczowiankę.

- Pamiętajmy, że butelki PET to tak naprawdę nie odpad, a cenny surowiec, który w pełni nadaje się do recyklingu. Każdy z nas może dać takiej butelce PET szansę na drugie życie, umieszczając ją w odpowiednim, żółtym koszu. Zobowiązaliśmy się, że do 2030 roku będziemy odzyskiwać tyle butelek, ile wprowadzamy na rynek, a do 2025 roku 50% PET w naszych butelkach będzie pochodzić z recyklingu. Już teraz wykorzystujemy PET z recyklingu (tzw. rPET) w butelkach dla Nałęczowianki – o pojemności 1 oraz 1,5 litra. To nasze najpopularniejsze formaty.

• Co jeszcze robicie w zakładzie z myślą o ekologii?

- Realizujemy program „zero odpadów” w zakładzie, którego celem jest zapobieganie powstawaniu odpadów oraz poddawanie odzyskowi lub recyklingowi wszystkich odpadów produkcyjnych, które powstały. Nieustannie pracujemy nad zmniejszaniem zużycia wody w zakładzie. Podejmujemy też działania minimalizujące wpływ transportu na środowisko, w tym redukcję zużycia paliwa, emisji spalin i dwutlenku węgla. W tym celu korzystamy z samochodów z bardziej przyjaznymi środowisku klasami emisji spalin, a także z lekkich naczep, dzięki którym można przewieźć więcej towaru mniejszą liczbą transportów. Współpracujemy też z innymi firmami, by tworzyć zamknięte kółka transportowe. Chociaż komercyjnie ze sobą konkurujemy, to w kwestii środowiska podejmujemy wspólne działania. Działa to tak, że jeśli nasz samochód wyładowuje towar

u klienta, w okolicy którego działa inny producent, to auto zabiera w drogę powrotną towar tego producenta. Dzięki temu samochód nie jedzie bez ładunku. Dbamy też o to, by wyjeżdżające z naszego zakładu ciężarówki nie przejeżdżały przez Nałęczów. Przygotowaliśmy także dodatkowy parking dla ciężarówek w miejscowości oddalonej

o 15 kilometrów od naszego zakładu, by samochody nie musiały oczekiwać na rozładunek czy załadunek w Nałęczowie, nie emitowały tu spalin i dwutlenku węgla oraz nie blokowały drogi dojazdowej.

• W sposób szczególny dbacie jednak o wodę.

- I to zostało docenione. Jesteśmy pierwszą fabryką w Polsce, która otrzymała międzynarodowy certyfikat Alliance for Water Stewardship. Jest on przyznawany zakładom, które współpracują z lokalnymi społecznościami, by razem w odpowiedzialny sposób zarządzać zasobami wody. Żeby go uzyskać, trzeba pozytywnie przejść bardzo wymagający proces certyfikacyjny, szczegółowo sprawdzający zakład pod każdym względem. Certyfikat potwierdza, że nie tylko odpowiedzialnie i bezpiecznie zarządzamy wodą

w zakładzie, ale troszczymy się również o zasoby wody w środowisku. Takie działania są dla nas bardzo ważne, bo w sposób szczególny przekładają się na okolicę, w której działamy, a także na życie naszych pracowników. A oni są dla nas najważniejsi. Bez nich nie byłoby zakładu.