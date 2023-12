Naturalne sposoby na zatkany nos

Przyczyny zatkanego nosa

Zatkany nos to najczęściej objaw nieżytu nosa, czyli kataru, którego przyczyną jest infekcja wirusowa (przeziębienie) lub alergia. Rzadsze przyczyny niedrożności zatok to m.in. polipy nosa, ciało obce w nosie, wady anatomiczne (np. krzywa przegroda nosowa). Uczucie zatkanego nosa jest też często konsekwencją wysuszenia śluzówki górnych dróg oddechowych na skutek przebywania w klimatyzowanych lub intensywnie ogrzewanych pomieszczeniach.

Jak odetkać zatkany nos?

Doraźnym sposobem na odetkanie nosa jest płukanie nozdrzy przy pomocy soli fizjologicznej oraz stosowanie aerozoli takich jak np. woda morska do nosa dla dorosłych. Woda z dodatkiem odpowiedniej ilości soli, naturalnie oczyszcza drogi oddechowe, nawilża i wzmacnia śluzówkę, ułatwia oddychanie. Płukanie nosa to zabieg, który warto wykonywać profilaktycznie nawet wtedy, gdy nie mamy objawów kataru. Dzięki temu na bieżąco pozbędziemy się zanieczyszczeń z powierzchni błony śluzowej nosa, zapobiegając ich wnikaniu do organizmu.

Wyjątkowo przyjemnym sposobem na odetkanie zatkanego nosa są inhalacje. Zabieg polega na wdychaniu oparów gorącej wody z dodatkiem soli i ewentualnie kilku kropli olejku eterycznego. Podczas wdychania ciepłej pary śluzówka zostaje nawilżona, a gęsta wydzielina rozmiękczona, dzięki czemu łatwiej jest ją wydmuchać. Inhalację warto wykonać tuż przed spaniem, aby zapewnić sobie komfort oddychania podczas snu.

Należy też zwrócić uwagę na prawidłowe wydmuchiwanie nosa. Zastosowanie złej techniki może nawet pogorszyć objawy. Chodzi głównie o zbyt intensywne wydmuchiwanie nosa, które może doprowadzić do zablokowania wydzieliny w zatokach przynosowych. Nos należy oczyszczać delikatnie, wydmuchując każdą dziurkę osobno. W przypadku trudności z usunięciem wydzieliny można sięgnąć po specjalną gruszkę lub aspirator do nosa. Przyrządy te sprawdzają się zwłaszcza w przypadku małych dzieci, które nie potrafią jeszcze prawidłowo wydmuchać nosa.

Sposoby na zatkany nos z domowej apteczki

Objawy kataru można skutecznie łagodzić z pomocą sprawdzonych, domowych rozwiązań. Wiele z nich doczekało się badań naukowych i jest polecanych przez lekarzy jako leczenie wspomagające przy zapaleniu zatok.

W udrożnianiu nosa doskonale sprawdzają się olejki eteryczne, zwłaszcza eukaliptusowy, który zawiera cyneol (eukaliptol) o działaniu sekretolitycznym. Substancja ta wspomaga rozrzedzanie wydzieliny zalegającej w zatokach i ułatwia jej usuwanie. Olejek eukaliptusowy ma również działanie przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe, przeciwzapalne i przeciwutleniające.

Kamfora, czyli olejek eteryczny z liści i kory drzewa kamforowego, składnik popularnych maści rozgrzewających. Znajduje zastosowanie w różnych objawach infekcji górnych dróg oddechowych. Charakterystyczny intensywny zapach dobrze inhaluje i przynosi odczucie natychmiastowej ulgi. Olejek kamforowy ma również właściwości przeciwbólowe i przeciwwirusowe. Wtarty w okolice skroni i czoła szybko rozgrzewa zatoki i pozwala szybko odetkać nos.

Jeśli masz zatkany nos i chcesz szybko pozbyć się kataru, ale bez przyjmowania leków, spróbuj majeranku. Wystarczy zalać wrzątkiem dwie płaskie łyżeczki tej przyprawy i wypić ciepły napar, delektując się przy okazji jego przyjemnym zapachem. Zioło to zawiera substancje, które zmniejszają przekrwienie błony śluzowej nosa, dzięki czemu w naturalny sposób udrożniają.

