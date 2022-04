NATURHOUSE LUBLIN - Skuteczne odchudzanie według ekspertów

MOTYWACJA

- Badania dowodzą, że osoby odchudzające się pod okiem dietetyka podczas regularnych cotygodniowych wizyt, 10 razy częściej osiągały optymalną wagę ciała niż osoby, które korzystały z pomocy specjalisty tylko raz na 3 tygodnie lub rzadziej– mówi mgr Zuzanna Giemza z Naturhouse w Lublinie.

Osobom, które mają silną wolę łatwiej osiągnąć sukces, nieważne w jakiej dziedzinie. Niestety nie każdy z nas jest zdeterminowany w dążeniu do wyznaczonego celu i dość często nasza wewnętrzna motywacja szybko spada. W przypadku procesu odchudzania możemy uznać to za normę, ponieważ nasz stan emocjonalny ulega w tym czasie zmianom, co najlepiej obrazuje poniższy wykres.

Rozpoczynając dietę jesteśmy pełni energii i chętni do działania. Utrata pierwszych 2-3 kilogramów bardzo nas cieszy. Wraz z upływem czasu i dalszego spadku masy ciała, często już mniejszego i nie tak spektakularnego jak na początku, odczuwamy pogorszenie nastroju. Zaczynamy łamać zasady diety i np. sięgamy po słodycze, co spowalnia tempo utraty kilogramów. Przychodzi punkt krytyczny, kiedy wiara we własne możliwości spada. To pierwszy krok do porzucenia diety i powrotu do dawnych nawyków żywieniowych oraz początkowej wagi. Ważne jest jednak, aby się nie poddawać. Osoby, które przetrwają ten trudny okres i kontynuują proces odchudzania, są już na prostej drodze do osiągnięcia wymarzonej sylwetki. W tym krytycznym momencie rola dietetyka jest nieoceniona – wspomina dietetyk mgr Maja Ksiądz z Naturhouse Lublin.

Regularne spotkania z ekspertem ds. żywienia – najlepiej raz w tygodniu pomagają nam w wytrwaniu na diecie. Dietetyk wysłucha, wesprze, pochwali, ale też pomoże w modyfikacji diety lub indywidualnie dobierze suplementację, która pomoże nam w pozbyciu się przykrych dla nas dolegliwości.

ODPOWIEDNIA DIETA

Czyli jaka? Przede wszystkim zgodna z zasadami zdrowego żywienia propagowanymi przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Pełnowartościowa, zbilansowana dieta zawierająca białka, węglowodany i tłuszcze w odpowiednich proporcjach jest receptą na sukces. Wykluczenie np. tłuszczy z menu przysporzy nam więcej złego niż dobrego. Część witamin takich jak A, D, E, K, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszego organizmu, rozpuszczalne są tylko w tłuszczach. Nie jedząc np. ryb wpływamy na spadek odporności swojego organizmu. Podczas odchudzania dobrze, aby plan żywieniowy był indywidualnie dobrany do naszych potrzeb i aby nie wykluczał żadnych z podstawowych grup produktów.