Nie daj się jesiennej chandrze dzięki perfumom

Zapach – najstarsze lekarstwo na smutek

O tym, że aromaty wpływają na nasz nastrój i – odpowiednio dobrane – mogą pobudzać, uspokajać, a także ułatwiać zasypianie, uświadomił społeczeństwo w 1937 roku chemik Réné Maurice Gattefosse, autor książki „Gattefossé’s Aromatherapy”, w całości poświęconej terapii zapachowej, czyli aromaterapii. Dziś w domach chętnie korzystamy z kominków zapachowych, w których podgrzewamy ulubione olejki eteryczne. Z potęgi zapachu korzystają producenci perfum, którzy doskonale dobierają kompozycje nut do panującej pory roku. Szczególnym rodzajem wonności są te przeznaczone na jesień. Mają nie tylko pięknie nosić się na skórze, lecz także wprawiać nas w doskonały nastrój. Perfumy damskie na tę porę roku są wybitnie korzenne, orientalne, słodkie, drzewne. Królują w nich akordy sandałowca, paczuli, żywicy, piżma, wanilii, miodu, jaśminu, gardenii. Jakie nuty zapachowe są szczególnie pożądane na czas jesiennej aury?

Których aromatów szukać w perfumach na jesień?

– Drzewo sandałowe – pozwala zapomnieć o problemach i przywołuje miłe wspomnienia, jest doskonałym antydepresantem. Perfumy mające w bazie ten akord przyjemnie otulają skórę, poprawiając samopoczucie.

– Róża – niezastąpiona w procesie wyciszenia i ukojenia nerwów. Pozwala łagodzić napięcia nerwowe.

– Lawenda – nie zawsze lubiana w perfumach, jednak warto dać jej szansę ze względu na uspokajające i wyciszające właściwości. Udowodniono, że aromat kwiatów łagodzi bóle głowy.

– Przyprawy korzenne - cynamon, gałka muszkatołowa, anyż, goździki, grzane wino – są typowe na okres jesienno-zimowy, ponieważ rozgrzewają, zwiększają motywację do działania, a także sprawiają, że czujemy się przytulnie nawet w biurze.

– Cytrusy – zwłaszcza pomarańcze, które idą w parze z akordami przypraw np. goździkami i grzanym winem. Doskonale pobudzają i przepędzają jesienny spadek nastroju.

– Wanilia – relaksuje, pomaga walczyć z depresją, poprawia nastrój i zmniejsza zmęczenie. Ponadto jest afrodyzjakiem, dlatego pozwala poczuć się zmysłowo.

– Drzewo cedrowe – korzystnie wpływa na układ nerwowy, pomaga zwalczać stres oraz stany lękowe, sprzyja szybkiemu zasypianiu.

– Geranium – uspokaja, wycisza i łagodzi stres, jest polecane kobietom w okresie napięcia przedmiesiączkowego.

O czym warto pamiętać wybierając perfumy na jesień?

Zapachy typowo letnie i wakacyjne lepiej schować do szafki. Są bowiem zbyt rześkie i lekkie na tę porę roku. Na jesień warto wybrać kompozycję orientalną, słodką, piżmową, korzenną, która doda nam ciepła w zimne, wietrzne i deszczowe dni. Takie perfumy są zazwyczaj bliskoskórne i ciężkie, więc wystarczy kilka kropel, by towarzyszyć nam aż do wieczora. Szukajmy więc pachnideł zmysłowych, otulających, z ciepłą otoczką, które będą dla ciała miłym okryciem.