Nie ma cię w sieci? To cię nie ma!

Odpowiedź może być tylko jedna – powinniśmy zwrócić się do specjalisty jakim jest Agencja Interaktywna Team Solution. Nie tylko tworzy ona w pełni responsywne aplikacje internetowe czy strony www, ale dzięki doświadczeniu i świeżym pomysłom promuje biznes w sieci. Warto zdać się na pomoc zespołu ekspertów, który działa w branży od wielu lat i ma na swoim koncie blisko 1000 projektów dla ponad 700 firm. Co więcej Team Solution może pomóc nie tylko w założeniu strony, ale także objąć parterów kompleksową opieką dotycząca m.in. projektów graficznych, promocją firm w wyszukiwarkach internetowych oraz sieci reklamowej, opracowaniem strategii marketingowej oraz reklama w wyszukiwarkach internetowych, przede wszystkim w Google, zarówno w wynikach organicznych jak i sponsorowanych w formacie PPC.

Wracając jednak do stron WWW realizowanych przez zespół Team Solution warto dodać, że są one oparte o autorski system CMS, który zapewnia m.in. bardzo szybkie uruchamianie stron www, bezawaryjne działanie, możliwość modyfikacji treści poprzez wypełnianie intuicyjnych formularzy i edytorów tekstowych i bezproblemowe aktualizacje.

Agencja Interaktywna Team Solution specjalizuje się także w realizacjach Google Ads (dawniej Google AdWords). O co chodzi? O możliwość odnalezienia konkretnej firmy w internecie. Często mówi się: "wygugluj mi coś” lub znajdź mi coś w "guglach". Mowa oczywiście o rozpoznawalnej na całym świecie wyszukiwarce Google i jej właścicielu - firmie Google LLC, która w swoim portfolio posiada jeszcze kilka innych innowacyjnych produktów, usług i rozwiązań.

To właśnie do wyżej wspomnianej firmy należy choćby YouTube, Gmail czy Google Play (sklep z aplikacjami na system Android). Dzięki tak szerokiemu spektrum działania firmy dostajemy dostęp do milionów umiejscowień takich jak aplikacje mobilne czy strony internetowe, które idealnie sprawdzają się jako atrakcyjne przestrzenie reklamowe. A ponieważ system reklamowy Google obejmuje swoim zasięgiem działania ponad 90 proc. całego internetu jest to świetne narzędzie, z którego korzysta na co dzień cała branża marketingowa, czyli miliony reklamodawców. Konfigurując odpowiednio Google Ads bez problemu dotrzeć możemy do ludzi w dowolnym miejscu na ziemi. Co więcej system pozwala na targetowanie, czyli odnajdywanie odpowiednich odbiorców np. o wybranych cechach osobowości.

Nic dziwnego, że z tak korzystnego systemu korzystać chciałoby wielu przedsiębiorców. Wielu nie decyduje się na to ostatecznie uznając, że reklamy internetowe mogą być irytujące, a nie chcą być tak postrzegani. Okazuje się jednak, że jeśli reklamy są odpowiednio skonfigurowane to zyskujemy nie tylko zadowolonego klienta ale zwiększamy swoje zyski. Wystarczy zatem odpowiednio zaprojektować kampanie w wyszukiwarce. Pomoże w tym Agencja Interaktywna Team Solution.