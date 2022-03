Nie tylko dach

Blachotrapez jest firmą z długimi tradycjami rodzinnymi, której korzenie sięgają 1969 roku, kiedy to Jan i Teresa Luberda założyli na Podhalu małą firmę dekarską. Małżonkowie doskonale znali się na swoim fachu, a dzięki ponadczasowym wartościom, góralskiemu samozaparciu, wytrwałości i ciągłemu dążeniu do doskonałości rozwinęli swoją firmę do skali, o jakiej nawet kiedyś nie marzyli. Dziś oferują piękne i niezawodne dachy, ale także – o czym niewiele osób jeszcze wie – systemy ogrodzeń GARD. Sztachety stalowe premium wraz z pokryciami dachowymi Blachotrapezu tworzą spójny i całościowy system wykończenia domu i jego otoczenia, który doskonale wpisze się w pobliską architekturę. Co więcej, wyjątkowo trwałe i estetyczne ogrodzenia blaszane sztachetowe wyposażone w sztachety z trzema wzdłużnymi usztywniającymi rowkami są idealnym rozwiązaniem dla tradycyjnej, jak i nowoczesnej architektury, do budowy ogrodzenia. Prócz prostego i szybkiego montażu wyróżnia je wśród konkurencji łatwość utrzymania – nie wymagają specjalnej konserwacji.

Ponieważ każdy dom jest inny, każdy stawia na inny styl, kolor dachu czy stolarki, można dodatkowo wyróżnić go wyjątkową, ponadczasową estetyką ogrodzenia GARD idealnie komponującego się w różne style architektoniczne. Systemy Ogrodzeniowe GARD dostępne są w czterech najmodniejszych na rynku kolorach: złoty dąb 3D, orzech, grafit i czarny. Dzięki temu można perfekcyjnie dopasować ogrodzenie do kolorystyki pokrycia dachowego.