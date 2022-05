Nie wiesz jaką smycz dla psa wybrać? Bez obaw! Przed Tobą dwie najważniejsze cechy

Zbyt długa, zbyt krótka... Przekonaj się, że długość smyczy ma znacznie dla Twojego psa

Bez wątpienia najbardziej problematyczny jest wybór smyczy dla dużego psa. Charakteryzują się one bardzo dużą masą ciała, a tym samym siłą przewyższającą niejednego człowieka. Właśnie z tych dwóch powodów wybór smyczy nie może być przypadkowy. Konieczne jest tutaj dokładnie przemyślenie jak cechy powinna posiadać smycz dla psa. Na wstępie weźmy pod lupę długość smyczy. Na rynku można spotkać krótkie modele. Wielu opiekunów czworonogów twierdzi na samym początku lepiej zainwestować w krótszą smycz. Nic bardziej mylnego! Krótka smycz dla psa blokuje swobodę przez co powstaje problem ciągnięcia. Pies nie mogący zaspokoić swojej ciekawości może wykazywać agresywne zachowania objawiające się np. gryzieniem smyczy. To z kolei powoduje złość i frustrację u właściciela. Zapamiętaj jedną kluczową zasadę – Twój pupil musi posiadać możliwość swobodnego eksplorowania terenu i koniec kropka! Najbardziej optymalna długość rozpoczyna się od dwóch metrów w przypadku smyczy miejskich.

Wytrzymała smycz dla psa wykonana z wysokiej jakości materiału to Twój must have

Kiedy wybierzesz już odpowiednią długość czas poruszyć kolejną istotną kwestię jaką jest materiał. Niezależnie od wielkości każdy pies może nas pociągnąć w najmniej oczekiwanym momencie. Może to być spowodowane zobaczeniem czegoś interesującego, bądź wystraszeniem się np. jakiegoś dźwięku lub innego psa. Nie zaleca się kupować smyczy słabej jakości stwarzających ryzyko zerwania. W końcu chyba nie chcesz, aby Twój pupil uciekł w popłochu. Warto również wybierać antypoślizgowe wersje, co zdecydowanie ułatwi Ci utrzymanie smyczy w ręce. Bez wątpienia smycz dla psa powinna być wykonana z wytrzymałego materiału odpornego na zerwanie nawet przy bardzo silnym ciągnięciu. W sklepie TATAR DOG znajdziesz wysokiej jakości smycze uszyte w Polsce. Do ich produkcji zastosowano specjalne wzmocnienia w postaci nici tytanowych. Świetnie sprawdzają się nawet dla tak dużych i silnych raz jak Bernardyny, czy Mastify Neapolitańskie. Pamiętaj, aby przy wyborze smyczy zwrócić uwagę również na odpowiedni karabińczyk dostosowany do wielkości psa! Zapoznaj się z ofertą i spraw swojemu psu produkt na miarę jego potrzeb!